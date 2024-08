12x schneller als das Samsung Galaxy S24: China-Hersteller setzt neuen Maßstab

Die Ladegeschwindigkeit von Smartphone-Akkus hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt – zumindest bei den chinesischen Herstellern. Samsung lädt selbst High-End-Smartphones wie das Galaxy S24 sehr langsam. Realme will bald zeigen, was wirklich geht. Xiaomi hatte schon vorgelegt.

Realme will Smartphones mit 300 Watt laden

Realme gehört zu den chinesischen Herstellern, die eng mit Oppo, Vivo und OnePlus verbunden sind. Wenn neue Technologien eingeführt werden, tauchen diese früher oder später auch bei den anderen Herstellern auf – mit anderem Namen versteht sich. Laut neuesten Informationen will Realme bald die Ladegeschwindigkeit drastisch erhöhen. Zukünftig sollen Smartphone-Akkus mit bis zu 300 Watt aufgeladen werden können (Quelle: GSMArena).

Realme ist dabei nicht der erste chinesische Hersteller, der einen Smartphone-Akku mit 300 Watt laden möchte. Xiaomi hat schon vor längerer Zeit seine 300-Watt-Schnellladetechnologie vorgestellt und auch in einem Video demonstriert (siehe unten). Ein 4.100-mAh-Akku kann damit in nur 5 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen werden. Samsung benötigt bei seinem Galaxy S24 mit 25 Watt ganze 90 Minuten.

So schnell funktioniert die 300-Watt-Ladung eines Smartphone-Akkus:

Xiaomi lädt Smartphones mit 300 Watt in 5 Minuten auf.

300-Watt-Schnellladefunktion bald in erstem Smartphone?

Obwohl Xiaomi die 300-Watt-Schnellladefunktion schon Anfang 2023 vorgestellt hat, kommt diese bis heute noch in keinem Smartphone des Herstellers zum Einsatz. Realme hingegen könnte das wirklich machen. Schon jetzt bietet das Unternehmen mit dem GT5 und GT Neo 5 zwei Modelle an, die mit 240 Watt aufgeladen werden können. Ein zukünftiges Realme-Modell könnte also das erste Handy werden, dessen Akku mit 300 Watt lädt.