Aldi und Lidl entfachen Preiskampf: Bei diesen Produkten spart ihr jetzt bares Geld

In den letzten Monaten sind die Preise für viele Produkte auch bei Discountern in die Höhe geschossen. Das schlägt vielen Deutschen auf den Magen. Aldi, Lidl, Edeka und Norma senken jetzt die Preise für Produkte des alltäglichen Lebens. Ihr könnt so bis zu 20 Prozent sparen.

Aldi entfacht Preiskampf um Alltagsprodukte

Besonders wenn die Preise von Alltagsprodukten steigen, die ihr immer braucht, spürt ihr das im Geldbeutel. Auf kleine Extras lässt sich verzichten, auf vieles aber auch nicht. Aldi hat mit einer Preisaktion den Ball ins Rollen gebracht. Schon am Wochenende wurden Brot, Öl, Müsli, Honig, Nuss-Nougat-Creme, Riegel und mehr deutlich im Preis reduziert. Laut Aldi soll es sich um „einen der größten Preisrutsche der Geschichte“ handeln – so der Discounter gegenüber der Bild. Es sind über 30 Produkte mit dabei.

Nachdem Aldi Nord und Süd die Preissenkungen angekündigt haben, ist Lidl direkt mitgezogen. Genau wie beim großen Konkurrenten fokussiert sich Lidl auf Preissenkungen bei den Eigenmarken in den Bereichen Frühstücksflocken, Toastbrot und Müsliriegel. Insgesamt sind 20 Produkte betroffen. Viele davon kauft ihr regelmäßig und könnt so direkt sparen.

Edeka und Norma ziehen mit

Wenn Aldi und Lidl die Preise senken, dann gehen auch größere Supermärkte mit. Edeka fokussiert sich bei seinen Läden wie Netto ebenfalls auf die „Gut & Günstig“-Eigenmarken. Norma senkt die Preise auch in ähnlichen Bereichen wie Aldi und Lidl, um nicht abgehängt zu werden.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ist das Vorgehen von Aldi ein wichtiges Signal, dass Produkte in den teuren Zeiten auch wieder günstiger werden können. Wer nicht unbedingt zum Markenprodukt greift, sondern auch mit einer Eigenmarke leben kann, kann einiges an Geld sparen.

