Apple findet ungewöhnliche Lösung – Chef muss selber ran

Apples neues Design-Geheimnis sitzt ganz oben an der Spitze des Konzerns – und niemand hat damit gerechnet.

Die Designabteilung bei Apple wird neu organisiert: Wenn Jeff Williams seinen Posten als COO räumt, übernimmt ein altbekannter Name die Verantwortung – und sorgt damit für eine unerwartete Doppelrolle an der Konzernspitze.

Tim Cook übernimmt Apples Design-Team

Apple sortiert intern um: Nach dem bevorstehenden und etwas überraschenden Abgang von Jeff Williams als Chief Operating Officer übernimmt Apple-CEO Tim Cook künftig auch die Verantwortung für das Designteam des Unternehmens. Wie Apple selbst bestätigt, wird das Team aus Hard- und Software-Designern in Zukunft direkt an Cook berichten (Quelle: Apple). Die neue Struktur sorgt für Aufsehen – immerhin ist das Design bisher traditionell ein Bereich mit eigenständiger Leitung gewesen.

Bereits seit dem Ausstieg von Design-Ikone Jony Ive im Jahr 2019 hat Apple mehrere Führungswechsel im kreativen Bereich erlebt. Erst übernahm Evans Hankey das Zepter, verließ Apple aber schon 2022. Eine dauerhafte Nachfolge blieb aus – stattdessen landete die Verantwortung bei COO Jeff Williams. Dieser wiederum tritt zum Monatsende als Chief Operating Officer zurück und scheidet zum Jahresende komplett bei Apple aus.

Mit dem Abgang von Williams rückt nun also Tim Cook selbst in eine weitere Schlüsselrolle. Eine richtige Designchef-Position wird offenbar nicht neu besetzt – stattdessen wird das Team direkt dem CEO unterstellt. Ein eher ungewöhnlicher Schritt.

COO Williams geht, Khan übernimmt – aber nicht alles

Die Rolle des Chief Operating Officer übernimmt künftig Sabih Khan, bisher schon als Senior Vice President of Operations bei Apple tätig. Er wird sich weiterhin um Apples komplexe Lieferketten kümmern, aber das Designteam fällt nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Die kreative Führung verbleibt also bewusst an anderer Stelle.

Jeff Williams war seit über einem Jahrzehnt eine zentrale Figur bei Apple – nicht nur als COO, sondern auch als stiller Architekt wichtiger Projekte wie der Apple Watch oder Apples Gesundheitsinitiativen. Bis zu seinem endgültigen Ausscheiden Ende des Jahres wird er diese Projekte weiter betreuen.

Unterm Strich: Apple krempelt sein Designteam erneut um – und macht den CEO selbst zum kreativen Ansprechpartner. Statt großer Namen steht nun das System im Vordergrund. Eine strategische Entscheidung, die Apples Kurs für die kommenden Jahre wohl mitprägen wird.