Apple macht mit vielen Watchfaces kurzen Prozess

Mit watchOS 26 sortiert Apple kräftig in der Zifferblatt-Galerie aus. Mehrere bekannte Watchfaces fliegen raus – dafür bringt ein neues Designelement frischen Wind aufs Handgelenk.

Gleich fünf Watchfaces verschwinden

Apple verabschiedet sich von gleich fünf Zifferblättern: Fire and Water, Gradient, Liquid Metal, Toy Story und Vapor. Wer eines davon nutzt, sollte es noch genießen, solange es geht (Quelle: Techradar).

Einen offiziellen Grund für die Streichung gibt es nicht, vermutlich passen sie nicht mehr zur Designlinie oder wurden zu selten verwendet. Besonders der Abschied von Toy Story dürfte Nostalgikern aber wehtun – schließlich war es eine liebevolle Hommage an die Pixar-Ära unter Steve Jobs.

Komplett neue Motive hat Apple bislang nicht vorgestellt. Stattdessen kündigt das Unternehmen gleich ein frisches visuelles Konzept an, das bald auf allen Plattformen Einzug halten soll – auch wenn es Kennern bekannt vorkommen dürfte.

Liquid Glass: Der nächste große Schritt?

Was bei Microsoft schon lange im Einsatz ist, hebt Apple-Produkte bald auf ein neues Level: Liquid Glass heißt der Look, der ursprünglich für visionOS, das Betriebssystem der Vision Pro, entwickelt wurde. Dahinter steckt ein halbtransparentes, lichtbrechendes Interface-Design, das wie geschmolzenes Glas wirkt. Die Oberfläche soll sich dynamisch an helle und dunkle Hintergründe anpassen (Quelle: Techradar).

Apple zufolge steckt hinter dem Effekt sogar echte Materialforschung. Im hauseigenen Designstudio soll mit echtem Glas experimentiert worden sein, um das beste Ergebnis zu erhalten.

Zifferblätter kommen und gehen – doch mit Liquid Glass will Apple einen zeitlosen Look etablieren, der langfristig auf allen Geräten zum Standard werden könnte. Fans verspielter Watchfaces wie Toy Story müssen sich zwar umgewöhnen, dürfen sich aber auf ein moderneres Design freuen.