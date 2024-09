Apple stellt iPhone 16 vor: Kult-Handy bekommt ganz neue Taste

Apple hat die neueste Generation seines Kult-Handys vorgestellt – das iPhone 16. Mit einem Fokus auf "Apple Intelligence" und neuen Funktionen wie der neuen Camera Controll will es der US-Konzern mit Samsung, Google und Co. aufnehmen.

Apple stellt iPhone 16 mit neuer Kamerasteuerung vor

Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus bringen deutliche Verbesserungen in Leistung und Funktionalität. Angetrieben vom neuen A18-Chip mit 6-Core-CPU bieten sie eine 30 Prozent höhere Leistung im Vergleich zum iPhone 15, während sie 30 Prozent weniger Energie verbrauchen. Die 5-Core-GPU ist sogar bis zu 40 Prozent schneller und dabei 35 Prozent energieeffizienter.



Die Displays mit 6,1 Zoll (iPhone 16) und 6,7 Zoll (iPhone 16 Plus) erreichen eine beeindruckende Helligkeit von bis zu 2.000 Nits. Beide Modelle verfügen jetzt über den Action Button, der vom iPhone 15 Pro bekannt ist.



Besonders interessant ist die neue Kamerasteuerung – ein touch-sensitiver Button, der die Bedienung der Kamera auf den Kopf stellt. Er ermöglicht es zum Beispiel, die Kamera zu starten und im Anschluss den Zoom durch Streichen über den Button einzustellen.

Anzeige

© Apple

Die Kamera des iPhone 16 wurde ebenfalls überarbeitet. Die 48-MP-Fusion-Kamera ermöglicht hochauflösende Aufnahmen und die Kameralinsen sind wieder untereinander angeordnet, ähnlich wie beim iPhone 12. Die Kamerapartie wurde schmaler gestaltet und umschließt nur noch die Linsen.

Anzeige

ChatGPT und Google direkt in der Kamera

Eine bemerkenswerte Neuerung ist die Integration von KI in die Kamerafunktionen. Die Kamera kann nun mit ChatGPT oder Google kommunizieren, um Text zu übersetzen oder aufgenommene Produkte zu suchen. Zudem können beide iPhone-16-Modelle Spatial-Fotos und Spatial-Videos für die Apple Vision Pro aufnehmen.



Apple setzt beim iPhone 16 verstärkt auf Nachhaltigkeit. Das Gehäuse besteht zu 85 Prozent aus recycelten Materialien. Ein neues thermisches Design sorgt für eine bessere Wärmeableitung und ermöglicht eine längere maximale Leistung.

iPhone 16: Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus werden in einer Palette von fünf Farben erhältlich sein: Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün und Ultramarin. Damit bietet Apple eine Mischung aus klassischen und lebendigen Optionen, die verschiedene Geschmäcker ansprechen dürften.

Anzeige

In Bezug auf den Speicherplatz hat Apple die Optionen erweitert. Das Basismodell startet mit 128 GB, gefolgt von 256 GB und 512 GB. Neu ist die Option mit 1 TB Speicherplatz, die besonders für Nutzer interessant sein dürfte, die viele Fotos, Videos oder Apps auf ihrem Gerät speichern möchten.

Die Preisgestaltung beginnt bei 949 Euro für das iPhone 16 mit 128 GB Speicher, das iPhone 16 Plus bei 1.099 Euro.

iPhone 16 Pro und Pro Max: Die Spitzenmodelle mit mehr Leistung

Neben den Standardmodellen hat Apple auch das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorgestellt, die alle Features der Standardmodelle mitbringen, aber mit noch leistungsfähigerer Hardware und fortschrittlicheren Kamerasystemen ausgestattet sind.

Die Pro-Modelle kommen mit größeren Displays: 6,3 Zoll beim Pro und 6,9 Zoll beim Pro Max. Trotz der Größenzunahme wirken die Geräte kompakt, da Apple die Displayränder weiter verkleinert hat. Beide Modelle werden in vier eleganten Farben angeboten: dunkleres schwarzes Titan, helleres weißes Titan, natürliches Titan und Wüsten-Titan.

Anzeige

Das iPhone 16 Pro wird in edlen Titan-Farben angeboten. (© Apple)

Im Inneren arbeitet der neue A18-Pro-Chip, der noch leistungsfähiger ist als der A18 in den Standardmodellen. Seine 6-Kern-CPU ist 15 Prozent schneller als der A17 Pro und dabei 20 Prozent energieeffizienter. Die GPU legt um bis zu 20 Prozent an Leistung zu. Diese Verbesserungen tragen dazu bei, dass Apple für die Pro-Modelle die beste Akkulaufzeit in einem iPhone aller Zeiten verspricht.

Das Kamerasystem der Pro-Modelle wurde komplett überarbeitet. Es umfasst nun eine neue 48-MP-Fusion-Kamera, eine 48-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und eine 5x Telefoto-Kamera. Für Videoliebhaber hat Apple die Möglichkeit integriert, 4K-Videos mit 120 FPS aufzunehmen, was für besonders flüssige und detailreiche Aufnahmen sorgt.

iPhone 16 Pro: Preise und Verfügbarkeit

Auch für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max hat Apple Details zu Farben, Preisen und Verfügbarkeit bekannt gegeben. Die Pro-Modelle werden in vier Titan-Farben erhältlich sein: Titan-Schwarz, Titan-Weiß, Titan-Natur und Titan-Wüstensand. Diese Farbpalette unterstreicht den Premium-Charakter der Pro-Serie und bietet eine elegante Auswahl für anspruchsvolle Nutzer.

Anzeige

In Bezug auf den Speicherplatz gibt es Unterschiede zwischen den beiden Pro-Modellen. Das iPhone 16 Pro wird mit 128 GB, 256 GB und 1 TB Speicher angeboten. Das größere iPhone 16 Pro Max startet bei 256 GB und ist außerdem mit 512 GB und 1 TB erhältlich. Damit adressiert Apple insbesondere die Bedürfnisse von Power-Usern und Kreativprofis, die viel Speicherplatz benötigen.

Die Preisgestaltung beginnt bei 1.199 Euro für das iPhone 16 Pro mit 128 GB Speicher. Das iPhone 16 Pro Max startet bei 1.449 Euro für die 256-GB-Variante.