Der beste Deal am Amazon Prime Day ist ein Stück Plastik

Der diesjährige Amazon Prime Day findet vom 8. bis 11. Juli 2025 statt, doch das beste Angebot könnt ihr euch schon jetzt sichern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gerade jetzt lohnt es sich, eine Amazon Kreditkarte zu beantragen, denn es dauert ein paar Tage, bis die Karte einsatzbereit ist (bei Amazon ansehen). Am Prime Day könnt ihr sie dann gleich nutzen, das Startguthaben auf den Kopf hauen und fleißig Punkte sammeln. Statt einem Prozent winken im Zeitraum vom 8. bis 11. Juli 2025 zwei Prozent Cashback. Wenn ihr plant, viel zu bestellen, kommt da ein ordentliches Sümmchen zusammen!

Anzeige

Amazon Kreditkarte: Must-have für Prime-Power-Shopper

Amazon verlängert den Prime-exklusiven Shopping-Marathon dieses Jahr auf ganze vier Tage. Und natürlich gibt es wieder Angebote, Aktionen und Rabatte bis zum Abwinken. Doch wer ein Schnäppchen ergattert, freut sich nur einmal darüber. Viel besser ist es doch, wenn man bei jedem Einkauf spart – also wirklich bei jedem!

Genau das tue ich seit rund zehn Monaten, denn so lange besitze ich jetzt die Visa-Karte von Amazon in Zusammenarbeit mit der Santander-Bank (bei Amazon ansehen). Für jeden Einkauf bei Amazon landet ein Prozent als Guthaben zurück auf mein Amazon-Konto. Ich habe die Karte mit Paypal und meinem Google Wallet verknüpft, sodass ich für alle anderen Einkäufe – egal ob im Restaurant, Supermarkt oder in anderen Online-Shops – immerhin noch 0,5 Prozent als Cashback gutgeschrieben bekomme.

Zudem gibt's bei Abschluss ein Startguthaben von 15 Euro oder 10 Euro – je nachdem ob ihr Prime-Kunden seid oder nicht. Da ich schon immer Fan von der Amazon-Kreditkarte war und auch die alte Visa-Karte in Kooperation mit der LBB besaß, habe ich als Prime-Kundin das erhöhte Startguthaben von 25 Euro eingesackt. Inzwischen habe ich also schon ordentlich Kohle gespart – wieviel genau erzähle ich euch in einem weiteren Artikel, der demnächst erscheint. Stay tuned.

Anzeige

Welche Vor- & Nachteile bietet die Amazon Visa-Karte?

Keine Jahresgebühr: Die Kreditkarte ist komplett kostenlos

Kein zusätzliches Bankkonto erforderlich

Bis zu 25 Euro Startgutschrift

1 Prozent in Punkten als Gutschrift für Einkäufe bei Amazon.de

0,5 Prozent in Punkten auf alle anderen Online- und Offline-Käufe

2 Prozent in Punkten an Shopping-Events, wie zum Beispiel Prime Day oder Black Friday

Kontaktloses Bezahlen mit Google Pay möglich

Übersichtliches Online-Banking und Echtzeit-Transaktionen über die Amazon Visa-App

Sowohl Voll- als auch Teilzahlungen sind möglich

Apple Pay wird nicht unterstützt

Bargeldabhebungen an Geldautomaten kosten mindestens 1,50 Euro

Nicht für's Reisen geeignet: 1,5 Prozent Fremdwährungsgebühren

Warum ich die Amazon-Kreditkarte empfehle Für mich als Prime-Kundin ist die Amazon Visa-Karte ein No-Brainer: Ich sammel bei jedem Einkauf bares Geld und das Guthaben wird direkt bei meiner nächsten Bestellung verrechnet. Während ich bei Amazon meist nur Keinkram bestelle, merke ich den Cashback vor allem auch bei größeren Anschaffungen in anderen Shops oder Urlaubsbuchungen. Da gibt's dann zwar "nur" 0,5 Prozent, aber das summiert sich über die Zeit. Im Ausland nutze ich jedoch eine andere Kreditkarte, und zwar die von Hanseatic. Monika Mackowiak

Anzeige

Alternativen zur Amazon Visa

Wegen der oben genannten drei negativen Aspekte der Amazon-Kreditkarte, lohnt es sich, einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen. Apple Pay beispielsweise wird von vielen kostenlosen Kreditkarten unterstützt, so zum Beispiel auch von der Hanseatic oder Bank Norwegian. Diese beiden Visa-Karten sind darüber hinaus auch für's Reisen geeignet, da sie keine Fremdwährungsgebühren verlangen und die Bargeldabhebung im Ausland kostenlos ist.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.