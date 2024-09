Deutschlandticket teurer: Preis für 2025 kristallisiert sich heraus

Das Deutschlandticket ist ein Erfolg – jedenfalls zum aktuellen Preis von 49 Euro. Der ist allerdings maximal bis Jahresende 2024 gesichert. Wie es dann weitergehen kann, haben Experten errechnet. Der Preisanstieg wird damit fast zur Gewissheit.

Update vom 11. September: Das Deutschlandticket soll teurer werden, denn bisher ist es für die Verkehrsbetriebe mit Einbußen verbunden. Die wiederum will der Bund nicht auf ewig ausgleichen.



Um den bisher auch als 49-Euro-Ticket bekannten Fahrschein weiter finanzieren zu können, soll ab Januar 2025 eine Preiserhöhung von maximal 10 Euro ausreichen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung, die Bund und Bundesländer gemeinsam in Auftrag gegeben haben (Quelle: Spiegel).



Demnach braucht es aber mindestens ein Preisplus von 5 Euro – immer unter der Voraussetzung, dass Bund und Länder auch künftig jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Deutschlandticket bereitstellen. Außerdem sollen ungenutzte Gelder aus den Vorjahren weiter verwendet werden dürfen.



Auf eine entsprechende Preiserhöhung waren Experten bereits zuvor gekommen. Mehr dazu lest ihr unten im Artikel.