Die bittere Wahrheit: Deshalb greifen so viele zum neuen iPhone

Spoiler: Nicht die neuen Features bringen euch zum iPhone-Kauf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Jedes Jahr greifen Millionen Menschen zum neuen iPhone – vielleicht gehört auch ihr zu den glücklichen Kundinnen und Kunden. Doch warum eigentlich? Was bringt uns dazu, immer wieder ein neues Apple-Smartphone zu kaufen? Liegt es etwa an den neuen Features, wie zuletzt „Apple Intelligence“? Apple hätte das sicher gern – doch die überraschende Wahrheit sieht anders aus: Für die Mehrheit der Käufer sind solche Funktionen nämlich gar nicht entscheidend.

Anzeige

Die nackte Realität: Das alte iPhone nervt einfach nur

Apple hüllt sich in Schweigen – zumindest wenn es um harte Verkaufszahlen geht. Schon seit Jahren veröffentlicht der iPhone-Konzern keine konkreten Absatzzahlen mehr. Doch Analysten wie die vom Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) werfen trotzdem regelmäßig einen Blick hinter den Vorhang – und fördern dabei erstaunliche Wahrheiten zutage.

Die große Enthüllung zuerst: Die wenigsten von euch kaufen sich ein neues iPhone, weil das neue so verdammt gut ist. Nein, es liegt vielmehr daran, dass das alte schlichtweg den Geist aufgibt – oder kurz davor steht. Laut CIRP haben 40 Prozent der Käufer angegeben, dass ihr altes Gerät noch irgendwie funktionierte, aber eben langsam war, ein gesprungenes Display hatte oder der Akku mehr schnarchte als lief. Weitere 27 Prozent standen sogar ganz ohne funktionierendes Smartphone da – Totalausfall, Verlust oder Diebstahl (Quelle: CIRP via 9to5Mac).

Die ganze ernüchternde Wahrheit in einem Kreisdiagramm. (© CIRP)

Macht in Summe: Zwei Drittel der Käufer wechseln ihr iPhone nicht aus Begeisterung für das Neue, sondern aus Frust über das Alte.

Anzeige

Apples Kunden lieben funktionierende iPhones – Innovation weit abgeschlagen

Und was ist mit den großen, glänzenden Features? Die tollen Keynote-Versprechen? Die bahnbrechenden Kameras, das „ProMotion“-Display oder aktuell „Apple Intelligence“? Nur 13 Prozent der Käufer geben an, dass genau solche Neuerungen der Grund für den Umstieg waren. Und Achtung: Selbst in dieser kleinen Gruppe stecken auch Android-Wechsler, die einfach nur iMessage nutzen oder besser mit Apple-Nutzern kommunizieren wollen.

Das ist ein ziemlicher Dämpfer für Apples milliardenschwere Marketingmaschinerie – und vielleicht auch für das Ego einiger Tech-Fans.

Was sagt uns das unterm Strich? Apple verkauft Millionen iPhones pro Jahr – nicht, weil das neue Modell jedes Mal ein Quantensprung ist. Sondern weil das alte Modell nervt. Das klingt ernüchternd? Vielleicht. Aber auch ehrlich.

Und Apple? Schweigt dazu. Natürlich. Es klingt eben nicht ganz so sexy wie „Unsere Kunden lieben Innovation“. Die Wahrheit ist: Sie lieben vor allem funktionierende Geräte. Und kaufen deshalb – wieder und wieder.