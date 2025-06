Dreckspatzen aufgepasst: iPhone erkennt nach Update mehr, als euch lieb ist

Mit dem kommenden Update auf iOS 26 weiß euer iPhone mehr über eure Putzgewohnheiten, als euch vielleicht lieb sein kann.

iOS 26 schaut auf dem iPhone genauer hin

Gehört ihr auch zu den „Schmutzfinken“, die ihr iPhone gerne mal verdrecken lassen und es nur selten putzen? Besonders nachteilig wirkt sich das auf die Kamera aus – denn verschmutzte Linsen machen bekanntlich keine guten Fotos. Mit dem kommenden Update auf iOS 26 hat Apple dafür nun eine clevere Lösung parat.

Unter all den neuen Funktionen, die Apple für iOS 26 vorgestellt hat (oder besser gesagt: nicht vorgestellt hat), versteckt sich ein echtes Schmankerl für Kamera-Fans – und für alle, die beim Putzen gerne mal ein Auge zudrücken. Die neue Funktion hört auf den Namen „Lens Cleaning Hints“ und macht genau das, was der Name verspricht: Sie weist euch darauf hin, wenn die Linse eures iPhones dreckig ist (Quelle: iphone-ticker.de).

Und das ist kein Witz: Apple nutzt hierfür maschinelles Lernen, das direkt auf dem Gerät arbeitet. Das iPhone analysiert im Hintergrund eure Fotos, vergleicht sie und erkennt auf dieser Basis, ob etwa Fingerabdrücke, Schlieren oder andere Verschmutzungen die Kamera trüben. Und wenn’s kritisch wird, gibt’s eine Warnung – damit das nächste Bild nicht aussieht wie durch Milchglas geschossen.

Gemacht für App-Entwickler

Besonders spannend: Die Software bestimmt den Grad der Verschmutzung auf einer Skala von 0,1 bis 1. Ein bisschen Schmierfilm? Kleiner Hinweis. Total verschmierte Linse? Dann werdet ihr unmissverständlich aufgefordert, mal wieder zum Mikrofasertuch zu greifen.

Die Erkennung basiert auf Apples Vision-Framework – und genau hier wird’s für Entwickler interessant. Denn: Die Funktion steht nicht nur Apple selbst zur Verfügung, auch Drittanbieter können das Feature nutzen und in ihre Kamera-Apps einbauen.

Das Besondere: App-Entwickler können selbst entscheiden, wie empfindlich ihre App auf Dreck reagiert. Soll der Hinweis schon bei kleinsten Schlieren kommen – auch auf die Gefahr hin, dass es sich mal um einen Fehlalarm handelt? Oder erst dann, wenn das Bild wirklich leidet? Die Kontrolle liegt beim Entwickler – und damit auch die Entscheidung, wie oft Nutzer zur Reinigung animiert werden.

Zusammengefasst: Mit iOS 26 zeigt sich Apple mal wieder von der praktischen Seite. „Lens Cleaning Hints“ ist eine dieser unscheinbaren Neuerungen, die im Alltag aber richtig nützlich sein können – vor allem, wenn man wie viele von uns sein Smartphone eher selten auf Hochglanz bringt.

Und ganz ehrlich: Wenn das iPhone uns künftig höflich daran erinnert, dass wir mal wieder die Linse wischen sollten, ist das kein Angriff auf unsere Hygiene – sondern einfach nur smart.