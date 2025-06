iPhone-Revolution in zwei Schritten: Apples neue Geheimstrategie enthüllt

Ihr haltet es noch nicht in der Hand – aber Apple hat das iPhone von 2027 längst geplant.

Apple will das iPhone in eine neue Design-Ära führen – aber nicht auf einen Schlag. Laut neuesten Insider-Infos fährt der Hersteller einen geheimen Zwei-Stufen-Plan. Das Ziel: ein iPhone, das wirklich nur noch aus Bildschirm besteht. Der Weg dorthin beginnt schon im nächsten Jahr.

Schritt 1: iPhone 18 Pro mit kleinerer Dynamic Island

Seit Jahren träumen Apple-Fans von einem echten All-Screen-iPhone, bei dem keine Notch, kein Dynamic Island und keine sichtbaren Sensoren mehr die Front stören. Jetzt gibt es konkrete Hinweise, wie Apple dieses Ziel erreichen will – und wann.

Im nächsten Jahr soll Apple die erste große Veränderung umsetzen. Wie Mark Gurman in seinem aktuellen Power On-Newsletter verrät, arbeitet Apple daran, die Dynamic Island des iPhone 18 Pro deutlich zu verkleinern (Quelle: Bloomberg). Diese Maßnahme soll den Weg ebnen für die nächste Evolutionsstufe des iPhone-Designs – denn schon ein Jahr später will Apple angeblich richtig groß auffahren.

Schritt 2: Das Jubiläums-iPhone als nächster Meilenstein

Zum zwanzigjährigen Jubiläum des iPhones im Jahr 2027 soll dann ein vollständig überarbeitetes Modell erscheinen. Gurman spricht von einem Gerät mit:

gebogenen Glaskanten

extrem schmalen Rändern

keine Notch, kein Dynamic Island – nur noch ein makelloser Bildschirm

Auch Face ID und die Frontkamera sollen unauffällig unter dem Display verschwinden. Das wäre das erste iPhone, das die Vision eines „unsichtbaren“ Smartphones wirklich erfüllt – ganz im Sinne von Jony Ives ehemaligem Designcredo.

Was sagen andere Quellen?

Interessanterweise hatte Wayne Ma von The Information kürzlich berichtet, dass das iPhone 18 Pro Face ID unter dem Display integrieren soll. In seiner Version bleibt dann nur ein kleines Kamera-Loch oben links, statt der bekannten pillenförmigen Aussparung. Wie sich dies allerdings mit Gurmans Aussage von einem verkleinerten Dynamic Island in Einklang bringen lässt, ist derzeit offen. Dennoch: Der Stufenplan seitens Apple steht.

Der schrittweise Übergang ist typisch für den Hersteller. Schon mit dem iPhone X (2017) wurde Touch ID verbannt und durch Face ID ersetzt – die Notch war geboren. Später folgte mit dem iPhone 14 Pro die Dynamic Island, die sich seither als funktionaler Kompromiss etabliert hat.

Jetzt scheint der finale Schritt in greifbarer Nähe – allerdings nicht über Nacht. Stattdessen setzt Apple auf eine clevere Zwei-Phasen-Taktik, die Technik, Marktakzeptanz und Produktionsreife schließlich zusammenbringt.

