Experte rechnet mit DB ab: „Haben die Erwartungen von Anfang an maßlos überhöht“

Die Deutsche Bahn hat ihr erstes Sanierungsaushängeschild abgeschlossen. Die Riedbahn ist wie geplant fertig geworden. Doch seit dem Startschuss läuft es nicht rund, was einen Infrastruktur-Profi kaum überrascht. Für ihn geht die DB die Sache grundlegend falsch an.

Die Riedbahn ist als erstes Großprojekt der Streckensanierung der Deutschen Bahn pünktlich fertig geworden – zumindest weitgehend – und konnte für den Fernverkehr rechtzeitig vor dem Jahreswechsel wieder freigegeben werden. Seitdem gibt es allerdings wieder Störungen, der Betrieb wurde zeitlich begrenzt wieder eingestellt.

Für Felix Berschin, Bahnberater für Infrastruktur, sind diese Probleme nicht entscheidend: „Ich finde das bislang nicht dramatisch. Solche Ausfälle können passieren, auch wenn die Strecke gerade erst saniert wurde“, erklärt er im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Trotzdem hat er am Vorgehen der DB mit der Streckensanierung Riedbahn etwas auszusetzen:

Die Bahn und die Politik haben die Erwartungen von Anfang an maßlos überhöht. Wissing (Bundesverkehrsminister Volker Wissing, parteilos, Anm. d. Red.) kündigte schon im Sommer an, dass nach der Riedbahnsanierung vor Weihnachten die Züge deutlich pünktlicher fahren würden. Ich weiß gar nicht, wer ihm so einen Unsinn erzählt hat.