Google hat den Anfang vom Ende des Smartphones beschlossen

Smartphones sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie besitzen unzählige Funktionen und haben bereits viele Geräte überflüssig gemacht – beispielsweise Kameras. Schon vor 13 Jahren hat Google versucht, mit einer smarten Brille das Handy zu ersetzen. Damals war das Unternehmen seiner Zeit viel zu weit voraus und ist gescheitert. Mit Android XR und den neuen smarten Brillen könnte das Ende von klassischen Smartphones meiner Meinung nach tatsächlich passieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Smarte Brillen könnten Smartphones ersetzen

Als die ersten Google Glasses 2012 vorgestellt wurden, war ich skeptisch. Wer braucht denn sowas? Damals war der Funktionsumfang relativ eingeschränkt und die Brille sah komisch aus. 13 Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Wir sind technologisch nicht nur viel weiter und können bessere Hardware auf kleinerem Raum bauen, durch KI ist der Anwendungszweck auf einen Schlag auch gigantisch gewachsen.

Anzeige

Plötzlich kann eine von einer normalen Brille kaum unterscheidbare smarte Brille mit Kameras, Mikrofonen und Gemini-KI sehen, hören und denken. Informationen können auf einem optionalen Displayglas angezeigt werden, ohne das Sichtfeld stark einzuschränken. Die Funktionen und Informationen können sich viel natürlicher in unseren Alltag integrieren. Was damals das Ziel war, soll noch dieses Jahr mit Android XR und smarten Brillen von verschiedenen Herstellern Realität werden.

Für mich persönlich, der sowieso eine Brille trägt, wäre der Wechsel zu einer smarten Brille kein großer Akt. Klar, sie wäre durch die integrierte Kamera, den Akku und so weiter etwas wuchtiger, doch das dürfte sich mit der Zeit auch verbessern.

Aktuell setzt Android XR bei Smart Glasses noch auf ein Android-Handy, um die Informationen zu verarbeiten. Doch ich bin mir sehr sicher, dass das in einigen Jahren Geschichte ist. Dann ist man technologisch wieder einen riesigen Schritt weiter. Sowohl auf der Hardware- als auch Softwareebene.

Anzeige

Während ich mir vor zwei Jahren nicht vorstellen konnte, dass ein Smartphone durch ein anderes Gerät ersetzt werden kann, sehe ich das nach der Google I/O 2025 mit Android XR und den smarten Brillen ganz anders. Vielleicht noch nicht in diesem Jahr oder in den 2020er-Jahren, aber in naher Zukunft schon. Schon 2025 soll es erste Modelle zum Kauf geben. Apple arbeitet auch an einem iPhone-Nachfolger.

Wovon redet der Typ?

Wenn ihr euch nun fragt, wovon ich da überhaupt rede, dann solltet ihr euch das folgende Video anschauen (ab 1:37:37):

Das wirkt in der Live-Demo alles noch etwas wackelig und nicht so flüssig, wie ich mir das wünschen würde. Man sieht aber deutlich den gigantischen Schritt im Vergleich zur ersten Google-Brille und was damit alles mittlerweile möglich ist. Wenn wir nur fünf oder zehn Jahre in die Zukunft springen, sehe ich nicht mehr das Smartphone in meiner Hand, sondern eine smarte Brille auf meiner Nase.