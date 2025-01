Heute kostenlos – 21 E-Books bei Amazon: Südstaaten, Flugzeugabsturz, Apokalypse, Hamburg & das Böse

Willkommen im ersten Wochenende des Jahres. Dieses Mal gibt es viele kostenlose Kindle-E-Books in der Fantasy-Abteilung, glühende Liebe und eine Hand voll Krimis. Wie immer sind die Übergänge fließend, also traut euch auch ruhig mal an ein anderes Genre.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat.

Fantasy und Science-Fiction

Eclipsed Fates: Princess of the Crescent Moon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:42 Uhr

Alte Legenden: Das Grauen in den Karpaten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:42 Uhr

Die ersten 4 Bände sind kostenlos. Möglicherweise ist es ein kleines bisschen dämlich, jedem Band denselben Titel zu geben.

Der Hammerthron: Krieg, Magie, und die Grenzen des Nordens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:57 Uhr

Das Buch der verborgenen Magie: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:53 Uhr

Die Schatten von Hamburg: Schattenjägerin Lena Falk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:46 Uhr

Offene Wunden: Ein post-apokalyptischer Thriller (Zapphirn 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:50 Uhr

Das Geisterschiff: Frankie B : Hexe und Zauberer Cosy Mystery (Marina Witches Mysteries Serie - Deut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:45 Uhr

Das Bündnis der Nacht: Fantasy-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:58 Uhr

Der 6. Kreis: Fremde - Gesamtausgabe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:58 Uhr

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Der Mucho-Clan 1: Ein Bruder kommt selten allein / Cruz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:56 Uhr

Winter in Amberley Village Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:46 Uhr

Survival Serenade: Emotionale Survival Romance in den Wäldern Südamerikas Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:54 Uhr

Liebe auf Verborgenen Wegen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:45 Uhr

Des Königs Liebling (Die Töchter von Avalon 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:46 Uhr

Krimis und Thriller

Showtime Killer: Ein Henrik Larsson Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:54 Uhr

Das Gesicht des Bösen: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:45 Uhr

Friesenshow: Nordseekrimi Küstenkrimi (Ostfriesland-Thriller-Reihe 11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:56 Uhr

US-Südstaatenthriller Jaime Jorgen Band 1 - 3 (US-Südstaaten-Thriller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:49 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Schuldig: Psychothriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:56 Uhr

Proband 63 - Thriller: spannend, beängstigend, erschreckend Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:13 Uhr

Perfect me: Romantischer Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:06 Uhr

Mordkuhle: Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 10:14 Uhr

MAVERICK (TIN STAR K9 SERIE AUF DEUTSCH 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:19 Uhr

Das Haus am Fluss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:06 Uhr

Der Geschmack von Feuer : Thriller (Vanessa Kaltenbach Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 10:19 Uhr

Verheiratet mit dem SEAL (Die HERO Force 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:48 Uhr

New World King: Gay Dark Political Romance (Freie Neue Welt) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:31 Uhr

Flaming Souls : Nasip Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 09:41 Uhr

Silvester mit den Padderborns : Die Padderborns 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:04 Uhr

Verführerisches Silvester Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:45 Uhr

Wenn wir von Liebe reden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 08:56 Uhr

Die besten 4 Science Fiction Abenteuer im Dezember 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:34 Uhr

Seelensplitter: Erwachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 10:06 Uhr

Der aus dem Feuer kam: Zeitreiseroman (Landenserie 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 12:57 Uhr

Kleine Bissen, Alpha Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 10:39 Uhr

Die Feurige Zukunft Luna Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:06 Uhr

My Secret Vampire Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:17 Uhr

Das XXL Ninja Dual Zone Heißluftfritteuse Kochbuch für Anfänger 2025: Der Perfekte Start mit Einfach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 13:28 Uhr

MAMMA SO SCHMECKT ES MIR: ATEMBERAUBENDE ITALIENISCHE KÜCHE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.01.2025 09:48 Uhr

