iOS 26: Android-Features landen auf dem iPhone – Google nimmt’s mit Humor

iOS 26 überrascht – nur nicht die, die ein Pixel in der Tasche haben.

Drei „neue“ iPhone-Features in iOS 26 im Google-Check

Apple hat auf der WWDC 2025 Anfang Juni viele neue Funktionen für iOS 26 vorgestellt – doch bei Google sorgt das eher für ein müdes Lächeln. Mit einem neuen Clip der charmanten Werbeserie #BestPhonesForever reagiert der Android-Konzern prompt und zeigt: Viele der „neuen“ iOS-Features sind auf Pixel-Smartphones längst ein alter Hut.

Im Mittelpunkt der neuen Episode stehen – wie immer in der Serie – zwei alte Bekannte: ein iPhone und ein Pixel 9 Pro. Im Stil eines Podcasts diskutieren die beiden Smartphones über die frischen iOS-26-Funktionen. Der Clou: Viele davon gibt es auf Android schon seit Jahren.

Google nimmt vor allem drei „neue“ Apple-Features aufs Korn:

Live Translate (Live-Übersetzungen bei Anrufen und Nachrichten)

Hold Assist (Warteschleifen-Hilfe bei Hotlines)

Call Screening (automatische Anrufüberprüfung durch Assistenten)

Was bei Apple nun als technische Revolution gefeiert wird, war bei Google teils schon 2020 oder sogar 2018 verfügbar. Das Pixel 6 konnte bereits 2021 Anrufe live übersetzen, das Pixel 3 half schon 2020 beim nervigen Hotline-Warten, und die Call-Screening-Funktion wurde bereits vor über sechs Jahren eingeführt.

Statt die Konkurrenz direkt zu attackieren, macht Google das, was es in der #BestPhonesForever-Serie inzwischen perfektioniert hat: Feine Ironie mit einem Schuss Nostalgie. Die Kritik kommt dabei nicht als knallharte Abrechnung, sondern in Form eines mehr oder weniger witzigen Gesprächs unter „alten Freunden“. Das Ergebnis: Ein halbwegs sympathischer Spott mit Stil – und einer klaren Botschaft.

Denn die Quintessenz des Clips ist nicht, dass Apple nichts Eigenes mehr entwickelt, sondern dass viele dieser Features schon auf Android gelebt werden, bevor sie beim iPhone offiziell Premiere feiern. Innovation durch Inspiration – in beide Richtungen. Beispielsweise hat Google erst vor wenigen Tagen Android 16 präsentiert und dabei unter anderem Funktionen wie Apples Live-Aktivitäten aufgegriffen und in das eigene Design integriert.

Ein letzter Seitenhieb gegen Apple und das iPhone

Am Ende des Videos wird’s dann nochmal richtig clever: Das iPhone fragt das Pixel 9 Pro ganz unschuldig, woran es denn für das kommende Pixel 10 arbeite. Die Antwort? Bleibt offen – aber der Unterton ist klar. Wer hier von wem lernt, bleibt wohl weiterhin Stoff für künftige Podcast-Folgen.