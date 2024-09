iPhone 16 im Livestream: So könnt ihr beim Apple-Event dabei sein

Die Katze ist bekanntlich aus dem Sack – Apple wird das iPhone 16 am Montag, dem 9. September, der Welt präsentieren. Wer dabei sein will, braucht aber keine direkte Einladung von Apple. Der iPhone-Hersteller überträgt die Vorstellung nämlich wie gewohnt auch im Internet. Doch wo eigentlich könnt ihr den Livestream des Apple-Events verfolgen?

Livestream am 9. September zum iPhone 16

Die Spekulationen weichen der Gewissheit. Apple sorgt für Klarheit und lädt am 9. September zum Special-Event. Im Fokus steht das iPhone 16, auch wenn Apple sich zu den erwarteten Produktneuheiten offiziell noch ausschweigt. Wer die Ankündigungen des Tages mitverfolgen möchte, kann dies über den Livestream tun.



Die einfachste Methode ist sicherlich der Livestream unmittelbar bei YouTube. Einen entsprechenden Platzhalter mit Benachrichtigungsfunktion hat Apple bereits eingerichtet. Wichtig zu wissen: Hierzulande startet die Übertragung am 9. September um Punkt 19 Uhr am Abend. In Apples kalifornischer Heimat ist es dann erst 10 Uhr am Morgen.



Hier könnt ihr den YouTube-Livestream direkt ab dem 9. September mitverfolgen:

Alternativ lässt sich das Apple-Event zum iPhone 16 auch direkt auf Apples Webseite verfolgen. Auch dort informiert man bereits über das große Ereignis und bietet zusätzlich die Option, sich den Termin direkt als Kalendereintrag vorzumerken. Ebenso zu sehen sein wird die Keynote am Montag, dem 9. September, in Apples TV-App. Die findet sich auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und diversen kompatiblen TVs und Streaming-Geräten.

Was steckt in Apples Animation?

Erwähnenswert: Apples Grafik und Animation zum Event und auch der dazugehörige Titel („It’s Glowtime“) lassen sich als Anspielung auf „Apple Intelligence“ deuten. Apples hauseigene KI, nebst einer verbesserten Variante von Siri, gelten als Schlüsselelement fürs kommende iPhone 16. Allerdings dürften die Features noch nicht zum Verkaufsstart des neuen Handys zur Verfügung stehen. Apple wird die KI-Funktionen des iPhone 16 nämlich erst mit iOS 18.1 einige Wochen später nachliefern. Zeigen wird uns Apple diese aber bereits zuvor.



Bereits im Juni zeigte Apple neue Features und Funktionen des Systemupdates:

18 Neuigkeiten von der WWDC 2024

