Karten-App: Apple will nervigste Eigenschaft von Google Maps kopieren

Apple erwägt eine Neuerung für seine Karten-App, die bei den Nutzern nicht gut ankommen dürfte. Künftig könnten dort bezahlte Suchergebnisse als Werbung erscheinen, ähnlich wie bei Google Maps. Unternehmen könnten sich so eine bevorzugte Platzierung in Apple Maps erkaufen.

Werbung in Apple Maps im Gespräch

Apple könnte seine Karten-App künftig für Werbung nutzen. Dem Insider Mark Gurman zufolge hat das Unternehmen in einem internen Meeting bestätigt, dass es derzeit Möglichkeiten zur Monetarisierung von Apple Maps auslotet. (Quelle: Bloomberg). Das Konzept sieht vor, dass Unternehmen für eine bessere Platzierung in den Suchergebnissen bezahlen. Wer zum Beispiel nach „Pizza“ sucht, könnte dann Restaurants sehen, die sich eine Top-Platzierung erkauft haben.

Diese Art von bezahlten Suchergebnissen ist bereits von Google Maps bekannt. Apple hatte bereits 2022 ähnliche Pläne, legte das Projekt aber damals auf Eis. Nun wird die Idee wieder diskutiert. Apple soll zwar noch nicht mit der Umsetzung begonnen haben, aber die Idee gewinnt offenbar wieder an Bedeutung. Die Integration von Werbung würde Apples Strategie unterstützen, das für das Unternehmen immer wichtiger werdende Dienstleistungsgeschäft zu stärken.

Apple Maps mit Werbung: Der Anfang vom Ende?

Setzt Apple seine Pläne um, könnte sich das Nutzererlebnis deutlich verändern. Bislang galt Apple Maps als neutralere Alternative zu Google Maps. Wenn sich Unternehmen künftig auch bei Apple eine bevorzugte Darstellung erkaufen können, könnte das die Qualität der Suchergebnisse insgesamt beeinträchtigen. Insbesondere kleinere oder weniger finanzstarke Unternehmen hätten es schwerer, sich gegen große Ketten und zahlungskräftige Anbieter durchzusetzen.

Im App Store gibt es bereits Suchanzeigen für Apps, auch in Apple News oder der Aktien-App werden Anzeigen geschaltet. Die Einführung von Werbung in Apple Maps wäre ein weiterer Schritt in diese Richtung.

