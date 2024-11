Komplett neues Galaxy S25: Geheimplan von Samsung aufgedeckt

Eigentlich war schon alles klar. Samsung sollte im Januar 2025 drei neue Galaxy-S25-Smartphones vorstellen. Nun könnte es ganz anders kommen. Jetzt ist nämlich ein viertes Modell aufgetaucht, das Samsung als Slim-Variante anbieten will. Diese hat laut aktuellen Informationen zwei große Unterschiede.

Samsung Galaxy S25 Slim durchgesickert

Samsung plant wohl eine kleine Überraschung für die Vorstellung der kommenden Top-Smartphones. Laut neuesten Informationen will das südkoreanische Unternehmen neben dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra noch ein Galaxy S25 Slim vorstellen.

Anzeige

Wie der Name schon vermuten lässt, soll es sich dabei um ein dünneres Smartphone handeln. Ob sich das auf die Ausstattung auswirkt, ist nicht im Detail bekannt. Zumindest bei der Kamera soll Samsung keine Kompromisse machen. Demnach soll eine Ultra-Kamera zum Einsatz kommen. Was damit genau gemeint ist, wird nicht im Details erklärt. Vermutet wird die 200-MP-Kamera des Ultra-Modells (Quelle: SamMobile).

Denkbar wäre also eine Mischung aus Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra in einem dünnen Gehäuse. Dass Samsung so etwas kann, hat das Unternehmen kürzlich mit dem Galaxy Z Fold Special Edition gezeigt. Das Falt-Smartphone ist im Vergleich zum Galaxy Z Fold 6 deutlich attraktiver und verkauft sich entsprechend gut. Dort kommt beispielsweise auch die 200-MP-Kamera zum Einsatz.

Anzeige

Kommt das Samsung Galaxy S25 Slim sofort?

Das ist aktuell genauso wenig bekannt wie viele Details zu einem möglichen Galaxy S25 Slim. Samsung könnte das Handy zusammen mit dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra vorstellen. Andererseits wäre es für Samsung vermutlich klüger, eine bessere Version etwas später einzuführen, um auch zum Ende des Jahres mehr Verkäufe zu generieren. Die letzten Verkaufszahlen haben gezeigt, dass das bitter nötig ist. Wir behalten die Entwicklung für euch im Auge.

Bis dahin könnt ihr bei eurem Samsung-Smartphone den Turbo einschalten:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.