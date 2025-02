Laptop-Anschlüsse: Übersicht & Welche man braucht

Die Anschlüsse am Laptop können einen je nach Modell schon mal überwältigen. Aber welcher Anschluss ist wofür gut? Und wie sieht er aus? Wir zeigen und erklären euch hier die wichtigsten Anschlüsse wie USB-A, USB-C, HDMI, DVI, DisplayPort und RJ45.

Je nach Modell habt ihr unterschiedliche Anschlüsse an eurem Computer. Während ältere Laptops noch deutlich mehr Anschlüsse haben, sind viele neuere eher auf USB und HDMI reduziert. Das sind auch die beiden, welche man definitiv haben sollte. Wer andere braucht, kann das oft mit Adaptern lösen.

USB-A-Anschluss

Der allseits bekannte USB-A-Anschluss. (© GIGA)

Form

Laptops haben meistens mindestens einen USB-A-Anschluss. Dieser ist rechteckig und zugehörige Stecker müssen richtig herum eingesteckt werden. Wenn „SS“ beim USB-A-Anschluss steht, bedeutet das „Super Speed“ und kennzeichnet USB 3.0, 3.1 oder 3.2 wie die blau markierten USB-Anschlüsse. Der Anschluss überträgt dann also deutlich schneller als USB 2.0.

Funktion & Farben

USB-A-Anschlüsse werden für die Datenübertragung und Stromversorgung verwendet. Ihr könnt damit USB-Sticks oder Peripheriegeräte wie Mäuse, Tastaturen, Festplatten, Smartphones und Drucker anschließen. Je nach Farbe, hat er weitere Funktionen:

Schwarz/ Weiß/Grau : USB 1.0 oder USB 2.0

: USB 1.0 oder USB 2.0 Blau : USB 3.0 (schneller)

: USB 3.0 (schneller) Türkis/Lila: USB 3.1 (noch schneller)

USB 3.1 (noch schneller) Gelb: Permanente Stromversorgung (Zum Aufladen des Laptops)

Permanente Stromversorgung (Zum Aufladen des Laptops) Rot/Orange: Hohe Stromstärke oder Sleep-and-Wake-Anschluss (häufig USB 3.0)

USB-A fehlt

Wenn der USB-A-Anschluss ganz fehlt, habt ihr vermutlich einen sehr alten Laptop. Der IBM ThinkPad 600 beispielsweise wurde 1998 veröffentlicht und war einer der ersten Laptops, die mit einem USB-Anschluss ausgestattet waren.

In dem Fall kann man unter Umständen einen USB-Hub oder Adapter nutzen, der über andere verfügbare Anschlüsse wie PCMCIA/ExpressCard-Adapter, FireWire (IEEE 1394) oder Docking-Stationen zusätzliche USB-Ports bereitstellt.

Falls eure USB-A-Anschlüsse bei modernen Laptops nur defekt sind, kann man kann man einen USB-Hub oder Adapter nutzen, der über andere verfügbare Anschlüsse wie Thunderbolt oder USB-C verbunden wird, um zusätzliche USB-Ports bereitzustellen. Alternativ nutzt ihr eine Docking-Station, die kompatibel mit eurem Laptop ist.

USB-C-Anschluss

Dieser USB-C-Anschluss fungiert auch als Ladeanschluss (Stromkabel-Symbol). (© GIGA)

Form

Moderne Laptops haben immer häufiger auch einen oder mehrere USB-C-Anschlüsse, welcher kleiner, oval und beidseitig einsteckbar ist (etwa 8,4 mm breit und 2,6 mm hoch). Je nach Modell, kann einer davon auch als Ladeanschluss fungieren.

Funktion

USB-C löst nach und nach USB-A ab und wird daher ebenso für schnelle Datenübertragung, Stromversorgung und Aufladen genutzt. Außerdem kann er auch Videos ausgeben, sofern er den sogenannten DisplayPort-Alt-Modus unterstützt. Grundsätzlich kann USB-C mehrere Protokolle unterstützen, darunter USB 3.1, Thunderbolt 3/4, und DisplayPort.

USB-C fehlt

Falls ihr keinen USB-C-Anschluss habt, könnt ihr einen Adapter nutzen, mit dem ihr eine USB-A-Buchse für USB C nutzen könnt:

HDMI-Anschluss (Video & Audio)

Über den HDMI-Anschluss kann man das Videosignal ausgeben. (© GIGA)

Form

Ein HDMI-Anschluss ist trapezförmig und etwas breiter als ein USB-Anschluss. Er hat 19 Pins und ist normalerweise schwarz oder silbern. In Laptops kommt üblicherweise der bekannte Standard-HDMI-Typ-A vor, den man auch von Bildschirmen und Fernsehern kennt. Es gibt aber in seltenen Fällen auch Mini-HDMI (Typ C) und Micro-HDMI (Typ D).

Funktion

HDMI wird zur Übertragung von hochauflösenden Video- und Audiosignalen verwendet. Es verbindet den Laptop mit Monitoren, Fernsehern und Projektoren.

HDMI fehlt

Wenn ein HDMI-Anschluss fehlt, könnt ihr einen USB-C-zu-HDMI-Adapter nutzen. Alternativ geht auch ein DisplayPort-auf-HDMI-Adapter. Ansonsten bleiben noch drahtlose Übertragungsmethoden wie Miracast oder Chromecast.

DisplayPort-Anschluss (Video & Audio)

So sieht ein DisplayPort-Anschluss aus. (© GIGA)

Form

Der Standard DisplayPort-Anschluss ist rechteckig mit einer abgeschrägten Ecke und ist ungefähr so groß wie HDMI. Statt des bekannten Standard-DisplayPort haben Laptops seltener auch den Mini-DisplayPort integriert.

Funktion

DisplayPort wird häufig für Computer, Laptops, Monitore und professionelle Anwendungen verwendet, da der Anschluss höhere Auflösungen und Bildwiederholraten unterstützt. Außerdem kann man per Daisy-Chaining mehrere Monitore verbinden. Zusätzlich kann er Audiosignale übertragen.

DisplayPort fehlt

Nutzt ein USB-C-auf-DisplayPort-Kabel oder einen Adapter, wenn euer Laptop einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort-Alt-Modus unterstützt.

Unter Umständen könnt ihr für euren Laptop eine Dockingstation verwenden, die DisplayPort-Anschlüsse hat.

Wenn ihr eine DisplayPort-Verbindung habt, ist es am sinnvollsten, ein Kabel zu nutzen, das von DisplayPort auf HDMI geht:

DVI-Anschluss (Video)

So sieht ein DVI-Anschluss aus. (© GIGA)

Form

Ein DVI-Anschluss (Digital Visual Interface) ist rechteckig und hat 24 Pins, die in drei Reihen angeordnet sind, sowie eine flache Erdkontaktfläche. Es gibt verschiedene Varianten, darunter DVI-D (Digital), DVI-I (Integrated) und DVI-A (Analog), die sich in der Pin-Anordnung leicht unterscheiden. Einige DVI-Anschlüsse haben außerdem zwei kleine Schrauben an den Seiten, um das Kabel sicher zu befestigen.

Funktion

Der DVI-Anschluss wird hauptsächlich zur Übertragung von Videosignalen verwendet und kann sowohl digitale als auch analoge Signale unterstützen, je nach Variante. Er wird häufig genutzt, um den Laptop mit einem Monitor oder Projektor zu verbinden und unterstützt in der Regel hohe Auflösungen und Bildwiederholraten.

DVI fehlt

Am besten nutzt ihr einfach ein DVI-zu-HDMI-Kabel für euren Laptop, wie dieses hier:

VGA-Anschluss (Video)

Über den VGA-Anschluss kann man einen Bildschirm anschließen. (© GIGA)

Form

Ein VGA-Anschluss ist trapezförmig und hat 15 Löcher in drei Reihen. Neben ihm finden sich oft zwei Schrauben, die das Kabel sicher fixieren.

Funktion

Der VGA-Anschluss (Video Graphics Array) wird zur Übertragung von analogen Videosignalen verwendet. Er ist weit verbreitet bei älteren Monitoren, alten Laptops, Projektoren und einigen Fernsehgeräten und unterstützt gängige Auflösungen bis zu 1.920 × 1.080 (Full HD).

VGA-Anschluss fehlt

Am sinnvollsten ist es einen entsprechenden Adapter zu nutzen. Etwa diesen hier, der von einer VGA-Buchse auf HDMI-Stecker wechselt:

Thunderbolt 3/4

Form

Thunderbolt 3 und 4 sind Protokolle, welche die Anschlussart USB-C nutzen. Das bedeutet, der Anschluss sieht genauso aus wie USB-C (klein, oval und symmetrisch), ist aber für hohe Datenübertragungsraten sowie die Unterstützung für mehrere Geräte und Videoausgabe ausgelegt. Während also alle Thunderbolt-Anschlüsse USB-C-Anschlüsse sind, unterstützen nicht alle USB-C-Anschlüsse Thunderbolt.

Funktion

Thunderbolt kann Daten sehr schnell übertragen, Videos ausgeben und Geräte mit Strom versorgen. Außerdem kann er mehrere Geräte in Reihe schalten und wird oft für externe Grafikkarten, Speicherlaufwerke und Docking-Stationen verwendet.

Thunderbolt fehlt

Wenn Thunderbolt fehlt, kann man oft auf USB-C (mit DisplayPort- und Power-Delivery-Funktion) ausweichen, wobei Geschwindigkeit und Funktionalität mitunter eingeschränkt sind.

Ethernet-Anschluss – RJ45 (LAN/Netzwerk)

Netzwerkanschluss: Hier kann man den Laptop per Kabel mit dem Router verbinden. (© GIGA)

Form

Der Ethernet- oder auch LAN-Anschluss ist rechteckig mit einer leicht abgewinkelten Oberseite und hat acht Kontaktstifte. Moderne Consumer-Laptops haben oft eine einklappbare Variante oder der Anschluss fehlt mittlerweile ganz. Der Stecker, den man in die Buchse steckt, hat in der Regel eine kleine Lasche, die man drücken muss, um den Stecker wieder lösen zu können.

Funktion

Über den Ethernet-Anschlüss kann man den Laptop per Kabel mit einem Netzwerk oder Netzwerkfähigen Gerät verbinden. Kabelgebundene Netzwerke sind in der Regel sicherer, schneller und stabiler,

Ethernet-Anschluss fehlt

Ein USB-zu-Ethernet-Adapter kann verwendet werden, um eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen USB- oder USB-C-Anschluss herzustellen:

Audioanschluss – 3,5 mm Klinke (Audio)

Hier schließt man Kopfhörer, Mikrofon oder Boxen an. (© GIGA)

Form

Dieser kleine Anschluss ist rund und hat einen Durchmesser von 3,5 mm. Er ist oft durch ein Kopfhörersymbol gekennzeichnet.

Funktion

Dieser Anschluss wird für den Anschluss von Kopfhörern, Lautsprechern und Mikrofonen genutzt, also um Audiosignale ein- und auszugeben.

Audioanschluss fehlt

Bluetooth-Kopfhörer oder Lautsprecher können als Ersatz genutzt werden. Alternativ kann ein USB-Audio-Adapter verwendet werden, der im Grunde eine kleine externe Soundkarte ist:

SD-Kartenleser

Ein SD-Kartenleser. Für microSD-Karten braucht man hier einen Adapter. (© GIGA)

Form

Ein SD-Kartenleser ist ein schmaler, rechteckiger Schlitz, der meist an der Seite des Laptops zu finden ist. Er ist so gestaltet, dass SD-Karten passgenau hineingeschoben werden können.

Funktion

Ein SD-Kartenleser wird verwendet, um Daten von SD-Karten zu lesen und auf sie zu schreiben. SD-Karten werden häufig in Kameras, Smartphones und anderen tragbaren Geräten verwendet, um Fotos, Videos und andere Daten zu speichern.

SD-Kartenleser fehlt

Es gibt externe SD-Kartenleser, die ihr einfach an einen USB-A- oder USB-C-Anschluss steckt:

Netzteilanschluss (Strom)

Form

Der Netzteilanschluss ist rund oder rechteckig und variiert je nach Hersteller. Er ist oft durch ein Stromsymbol gekennzeichnet (Blitz-Symbol, Batterie-Symbol, „DC IN“). Die bekanntesten Stromanschlüsse sind:

USB-C mit Power Delivery (PD) : USB-C mit Power Delivery kann sowohl zur Datenübertragung als auch zur Stromversorgung von Geräten verwendet werden. Viele moderne Laptops nutzen diesen Anschluss zum Aufladen.

: USB-C mit Power Delivery kann sowohl zur Datenübertragung als auch zur Stromversorgung von Geräten verwendet werden. Viele moderne Laptops nutzen diesen Anschluss zum Aufladen. Barrel Connector (Zylinderförmiger Anschluss) : Dieser Anschluss ist zylindrisch und hat einen inneren und äußeren Kontakt. Die Größe und der Durchmesser variieren je nach Hersteller und Modell. Wurde oft für ältere Laptops genutzt.

: Dieser Anschluss ist zylindrisch und hat einen inneren und äußeren Kontakt. Die Größe und der Durchmesser variieren je nach Hersteller und Modell. Wurde oft für ältere Laptops genutzt. MagSafe: Das ist ein proprietärer, magnetischer Stromanschluss von Apple, der in MacBooks verwendet wird. Er ist rechteckig mit abgerundeten Ecken und kann bei Bedarf leicht gelöst werden.

Funktion

Über das Kabel wird der Laptop mit Strom versorgt und die Akkus aufgeladen.

Netzteil fehlt

Oft kann ein universelles Ersatz-Netzteil genutzt werden, das mit dem Laptop kompatibel ist. Bei neueren Geräten kann auch USB-C-Power-Delivery genutzt werden, um das Gerät aufzuladen (sofern vorhanden).

Dies ist ein Netzteil, dass sich durch Adapter an euren Stromanschluss anpassen lässt. Prüft vorher, ob euer Laptop damit kompatibel ist:

