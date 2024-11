Leistungsmonster mit irrwitzigen Features: ASUS ROG Phone 9 Pro ausprobiert

Mit dem ROG Phone 9 Pro präsentiert ASUS sein neuestes Gaming-Smartphone. Das Gerät strotzt nur so vor High-End-Features und speziell auf die Bedürfnisse von Mobile-Gamern abgestimmten Funktionen. Im Video zeigen wir euch das Über-Phone.

Absolute Höchstleistung unter der Haube

Das Herzstück des ASUS ROG Phone 9 Pro ist Qualcomms brandneues Snapdragon-8-Elite-SoC, das mit bis zu 4,3 GHz taktet. Zwar erreicht der Chip noch nicht ganz das Leistungsniveau aktueller iPhones, spielt aber in einer ähnlichen Liga und setzt sich bei der Performance problemlos an die Spitze aller aktuellen Android-Geräte. Damit die Rechenkraft nicht durch Überhitzung gedrosselt wird, verbaut ASUS eine großzügige Vaporchamber und bietet einen optional verwendbaren externen Kühler an.

Statt der Oberfläche in Gaming-Optik (Bild) kann man für die Software auch eine an Stock-Android angelehnte Optik wählen. (© Severin Pick)

Auch bei der weiteren Hardware-Ausstattung kennt ASUS keine Kompromisse: Die teuerste Version besitzt gewaltige 24 GB LPDDR5X-RAM – das sind 50 Prozent mehr als eine PlayStation 5 besitzt! Der interne UFS-4.0-Speicher fasst bis zu 1 TB. Das FHD+-Display (2.400 × 1.080) erreicht Bildwiederholraten bis 185 Hz in Games, bis 165 Hz im Normalbetrieb. Das Display nutzt LTPO-Technik für variable Refresh-Rates, mit 2.500 Nits Peak-Helligkeit ist es zudem gut ablesbar.

Spezielle Features für Gamer

Als echtes Gaming-Phone bietet das ROG 9 Pro zahlreiche Spezialfeatures: Zwei kapazitive Schultertasten können als zusätzliche Steuerungselemente zum Touchscreen genutzt werden. Der Sound kommt in überzeugend klingendem Stereo-Sound aus den Lautsprechern oder via Klinkenbuchse – auf Kopfhörern aller Art wird Dirac Virtuo für räumlichen Klang unterstützt. Neben einer USB-C-Buchse am unteren Rand gibt es eine weitere auf der linken Seite, damit das Kabel bei horizontalem Halten nicht stört.

Das ASUS ROG Phone 9 Pro besitzt eine Klinkenbuchse – kein Witz. (© Severin Pick)

Ein besonderes Highlight ist die LED-Matrix „AniMe Vision“ auf der Rückseite des Smartphones. Sie verfügt mit 648 Einzel-LEDs über deutlich mehr Bildpunkte als der Vorgänger. Darauf kann man sogar Retro-Klassiker wie Snake oder Space Invaders direkt auf der Rückseite des Phones spielen – gesteuert wird mit den Schultertasten.

Stabilere Leistung dank externer Kühlung: Der AeroActive Cooler X Pro ist bei der teuersten Variante, dem ASUS ROG Phone 9 Pro Edition, im Lieferumfang enthalten. (© Severin Pick)

Der optionale AeroActive Cooler X Pro erweitert die Gaming-Funktionen nochmals: Er bietet aktive Kühlung für länger anhaltende hohe Spieleleistung, zwei zusätzliche analoge Trigger, einen Subwoofer für besseren Klang sowie einen weiteren Klinkenanschluss und USB-C. Praktische KI-Features wie die automatische Gameplay-Aufzeichnung oder Copy&Paste für Texte aus der Oberfläche von Spielen runden das Paket ab. ASUS verspricht darüber hinaus, regelmäßig neue Anpassungen für beliebte Mobile Games auf das Telefon zu bringen.

Auf dem Telefon läuft ab Werk Android 15, ASUS verspricht 2 Jahre OS-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Fixes.

Kamera nicht auf Flaggschiff-Niveau

Auf dem Papier klingt die Kamera-Ausstattung durchaus vielversprechend: Die 50-MP-Hauptkamera verfügt über eine 6-achsige Gimbal-Stabilisierung, dazu gibt es eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 120°-Winkel und ein optisch stabilisierter 3-fach-Zoom. In der Praxis bleiben die Ergebnisse jedoch hinter hohen Erwartungen und Konkurrenzmodellen zurück.

Die Kamera des ASUS ROG Phone 9 Pro kann nicht vollends überzeugen. (© Severin Pick)

Besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen zeigt sich: Die Bildqualität entspricht nicht dem, was aktuelle Flaggschiff-Smartphones in dieser Preisklasse bieten. Allerdings könnte ASUS hier durch Software-Updates noch nachbessern. Für eine Gaming-affine Zielgruppe dürfte die Kamera-Performance jedoch ohnehin nicht das entscheidende Kaufkriterium sein.

Fazit nach 11 Tagen: Richtig gut für passionierte Mobile-Gamer

Das ROG Phone 9 Pro ist mit seiner fast schon übertriebenen Ausstattung technisch herausragend. Die Kamera-Performance kann mit der sonstigen Hardware allerdings nicht ganz mithalten. Wer am Smartphone hauptsächlich fordernde Games wie Fortnite oder Genshin Impact spielt, bekommt hier jedoch das derzeit leistungsfähigste Android-Smartphone.

© Severin Pick

Die Preise starten bei 1.099 Euro für das Basismodell (ohne „Pro“) – dieses ist funktional jedoch etwas eingeschränkt, hat zum Beispiel weniger LEDs auf der Rückseite und keine Zoomkamera.

Das Top-Modell (ASUS ROG Phone 9 Pro Edition) mit 24 GB RAM, 1 TB Speicher und Zubehör-Paket ist am teuersten und kostet 1.499 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, Marktstart ist der 2. Januar. Laut ASUS sollen erste Vorbesteller das Gerät aber schon vor Weihnachten erhalten.

