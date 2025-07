Lidl, Rewe, Aldi, hergehört: Spart euch den Quatsch – wir sind nicht blöd!

Wie uns Supermärkte mit ein paar Cent Rabatt für dumm verkaufen wollen – und warum wir nicht mehr mitspielen sollten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Willkommen zur Wochenendkolumne hier bei GIGA – dem Ort, an dem ich mir regelmäßig Luft mache. Heute geht’s um ein Thema, das mir langsam richtig auf die Nerven geht: Kundenprogramme à la Lidl Plus. Oder besser gesagt, das, was davon noch übrig ist.

Anzeige

Wenn aus Bonusprogrammen von Lidl und Co. Mogelpackungen werden

Ganz ehrlich: Ich kann’s nicht mehr hören. Rabatt-Coupons hier, Bonuspunkte da, Exklusivangebote nur für App-Nutzer. Und wenn man dann genauer hinschaut, bleibt vom großen Versprechen oft nur heiße Luft übrig. Und ja, ich rede hier nicht nur von Lidl, Rewe, Penny und Co. – obwohl die gerade besonders negativ auffallen. Selbst Aldi macht da mit, wenn auch zunächst nur in unserem Nachbarland. Mittlerweile ist es ein allgemeines und branchenweites Problem.

Der aktuelle Aufreger kommt von Lidl. Kunden beschweren sich reihenweise über die Lidl-Plus-App – und zwar mit Recht. Die Rabatte? Wurden drastisch zusammengestrichen. Die Belohnungen? Kaum noch vorhanden. Statt echter Vorteile gibt’s nun meist nur noch ein paar lausige Cent auf irgendwelche Nischenprodukte. Kein Wunder, dass in den App-Stores die 1-Stern-Bewertungen gerade in Serie eintrudeln. Einige Nutzer vermuten sogar: Lidl wollte mit attraktiven Angeboten erstmal viele Nutzer anlocken – und schaltet jetzt auf Sparflamme.

Anzeige

Anfangs zeigte sich Lidl in der App großzügig – aus und vorbei:

Aber Lidl ist nicht allein. Auch Rewe, Edeka und andere Ketten sind mit ihren Apps längst in der Kritik. Oft geht es um Intransparenz, fragwürdige Rabatte oder das Gefühl, mit Daten zu zahlen, ohne dafür echte Vorteile zu erhalten. Verbraucherschützer warnen: Vieles ist Show – und vom großen Spareffekt fehlt jede Spur.

Anzeige

Ich merke es selbst – jeden Tag

Was mich besonders ärgert: Auch mein sogenannter „Edel-Frischmarkt“ hier in der Stadt, der früher wirklich was zu bieten hatte, spart plötzlich überall. Einst gab’s für registrierte Kunden regelmäßig kleine Goodies – neue Produkte zum Probieren, ab und zu mal ein Präsent. Doch seit Monaten: nichts. Nicht mal die Probierstände im Markt sind noch da. Man hat sich einfach alles geschenkt. Und das im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Da spare ich mir doch ebenso die App und das Gefummel an der Kasse.

Fazit: Niemand hat mehr wirklich etwas zu verschenken. Nur die Discounter wollen uns das noch immer weismachen – mit Rabattsystemen, die längst ihren Reiz verloren haben. Was soll das?

Treue wird nicht mehr belohnt – sie wird ausgenutzt

Das Fatale ist: Diese Programme tun so, als würden sie uns belohnen. In Wahrheit sind sie längst zu einem Instrument geworden, um uns zu größeren Einkäufen und zur Preisgabe unserer Daten zu bewegen. Die Vorteile sind meist kosmetisch. Doch der psychologische Effekt – „Du sparst ja was!“ – funktioniert bei vielen leider immer noch.

Anzeige

Dabei ist die Rechnung einfach: Wenn ich erst zehn Euro ausgeben muss, um 50 Cent zu „sparen“, dann spare ich nicht wirklich. Ich zahle drauf. Und zwar nicht nur mit Geld, sondern auch mit meiner Aufmerksamkeit und meinen Informationen. Und irgendwann auch mit meinem Vertrauen.

Mein Appell zum Wochenende: Liebe Discounter, Supermärkte und auch du, lieber Frischmarkt um die Ecke, wenn ihr uns schon nichts mehr schenken wollt – dann veräppelt uns bitte nicht auch noch. Spart euch die Show. Wir merken es.