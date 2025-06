MediaMarkt nimmt Saturn immer mehr in den Schwitzkasten

Steht Saturn vor dem Aus? Immer mehr Filialen werden umgestaltet und in einen MediaMarkt verwandelt. Allein in diesem Jahr mussten sich viele Kundinnen und Kunden an das neue Design gewöhnen.

MediaMarkt übernimmt viele Saturn-Filialen

Die roten MediaMarkt-Schilder verdrängen zunehmend das markante Saturn-Logo aus deutschen Innenstädten. Seit Jahresbeginn wurden bereits 14 Saturn-Filialen in MediaMärkte umgewandelt – und weitere sollen folgen. Der Mutterkonzern Ceconomy treibt die Verschmelzung der beiden Elektro-Giganten voran.

Was vor über 60 Jahren mit der ersten Saturn-Filiale in Köln begann, könnte bald Geschichte sein. Die Zahl der Saturn-Märkte ist von einst 150 auf nur noch 87 Standorte geschrumpft. Gleichzeitig expandiert MediaMarkt und betreibt inzwischen über 300 Filialen bundesweit. Besonders in Nordrhein-Westfalen zeigt sich der Wandel deutlich: In Städten wie Neuss, Hilden, Köln und Aachen prangt statt des Saturn-Logos nun das charakteristische Rot von MediaMarkt.

Die Zusammenführung der beiden Elektronikketten schreitet strategisch voran. So werden die Bonusprogramme verschmolzen – eure Punkte könnt ihr dann markenübergreifend sammeln und einlösen. Das Sortiment bleibt weitgehend identisch, auch Werbeaktionen laufen bereits synchron.

Saturn soll nicht komplett verschwinden

International hat MediaMarkt die Nase vorn: In zehn weiteren europäischen Ländern ist Saturn bereits komplett verschwunden. Dennoch beteuert Ceconomy, die Marke Saturn in Deutschland erhalten zu wollen – ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Es wird also spannend sein zu sehen, ob es in absehbarer Zeit überhaupt noch Saturn-Filialen geben wird – oder nur noch die Marke, beispielsweise als reinen Onlineshop.

Schon jetzt ist absehbarer, dass immer mehr Saturn-Filialen in MediaMarkt-Filialen umgewandelt werden. Am Ende dürfte sich für euch aber kaum etwas ändern – sondern nur die Optik und der Name der Märkte.