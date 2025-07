Microsoft versorgt Windows 10 länger mit Updates – doch der Preis ist seltsam

Windows 10 lebt weiter! Aber für die Updates müsst ihr ganz komisch bezahlen.

Microsoft hatte ja angekündigt, euch ein ganzes Jahr noch mit dem alten Betriebssystem zu gönnen. Nur halt gegen Bezahlung, versteht sich.

Nun ist das ESU-Programm gestartet, mit dem ihr auch nach dem offiziellen Supportende von Windows 10 weiter Sicherheitsupdates beziehen könnt. Und die Zahlungsmöglichkeiten sind … komisch?

Also, klar, Geld geht natürlich immer! 30 US-Dollar sind es – auf die lokalisierten Preise müssen wir noch ein bisschen warten. Aber es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, mit denen ihr sogar kostenlos an die Updates kommt.

Nummer 1: Ihr nutzt Windows Backup, um eure Systemeinstellungen mit der Microsoft Cloud zu synchronisieren. Nee, danke.

Und Nummer 2: Ihr löst 1.000 Microsoft Rewards Punkte ein.

Microsoft Rewards Punkte?! Genau, die Dinger, die man bekommt, wenn Windows mal wieder ungefragt Bing öffnet, oder man die Xbox anwirft … ich hab knapp 6.000 davon in meinem Account rumliegen, also Microsoft, gib Windows Updates!

Das ist ja fast so, als könnte ich im Nintendo eShop mit Sternis bezahlen! … Also Nintendo, ich hab da noch so 9,5 Millionen von rumliegen. Dafür ne Switch 2?

Warum Microsoft die eigentlich kostenpflichtig geplanten Updates kostenlos raushaut? Wahrscheinlich weil noch immer ziemlich viele auf Windows 10 unterwegs sind und einfach nicht updaten wollen … oder können.

Das ESU-Programm ist bereits für „Windows Insider“ verfügbar, der allgemeine Rollout soll bis August abgeschlossen sein.

Wie werdet ihr euch entscheiden: Updates bei Windows 10 verlängern, auf Windows 11 upgraden oder Windows ganz den Rücken kehren und was ganz anderes nutzen?