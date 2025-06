Mit neuem Update: Apple überrascht diese iPad-Nutzer

Endlich: Diese überraschende Kehrtwende macht euer iPad plötzlich viel mächtiger.

Mit iPadOS 26 weicht Apple endlich von einer alten Einschränkung ab: Die Multitasking-Funktion Stage Manager wird für deutlich mehr iPads freigeschaltet – auch für Modelle, die bislang außen vor waren. Nutzer dürfen sich auf ein erweitertes Desktop-Feeling freuen.

Stage Manager: Ab iPadOS 26 auch für iPad mini und Einsteiger-iPads

Apple vollzieht einen kleinen Kurswechsel – und viele iPad-Nutzer dürften darüber nicht schlecht staunen. Mit dem kommenden Update auf iPadOS 26 erweitert der Konzern die Verfügbarkeit des Stage Manager-Features deutlich. Erstmals dürfen sich auch Besitzer älterer iPads über das professionelle Multitasking-Werkzeug freuen, das bislang High-End-Modellen vorbehalten war.

Bisher war Stage Manager – das erstmals mit iPadOS 16 eingeführt wurde – vor allem für iPads mit M-Chip oder zumindest A12X/A12Z-Chips verfügbar. Nutzer einfacher iPads oder eines iPad mini mussten in die Röhre schauen. Doch das ändert sich jetzt.

Unter iPadOS 26 wird Stage Manager auf folgenden Geräten freigeschaltet:

iPad Air (ab 3. Generation)

iPad mini (ab 5. Generation)

iPad (ab 8. Generation)

Die bislang unterstützten Modelle – wie etwa das 12,9-Zoll-iPad Pro (3. Generation und später) oder auch das 11-Zoll-iPad Pro (1. Generation und später) bleiben natürlich weiterhin mit an Bord (Quelle: MacRumors).

Erwähnenswert: Mit iPadOS 26 wurde abseits des Stage Managers ein völlig neues App-Fenstersystem für alle iPad-Modelle eingeführt, die mit dem Software-Update kompatibel sind. Damit können Benutzer mehrere Fenster in einem einzigen Bereich frei in der Größe anpassen und neu anordnen, ähnlich wie auf einem Mac. Stage Manager bleibt jedoch weiterhin als Option für Benutzerinnen und Benutzer verfügbar, die es bevorzugen, und ist jetzt auf einer größeren Auswahl an iPad-Modellen verfügbar.

Apples denk überraschend um

Besonders spannend: Apple hatte ursprünglich betont, dass ältere iPad-Modelle für Stage Manager nicht leistungsfähig genug seien. Interne Tests hätten laut Apple damals nicht die Qualität ergeben, die man von sich selbst erwarte. Offenbar hat man in Cupertino nun technisch optimiert oder die Meinung geändert – und öffnet Stage Manager für deutlich mehr Nutzerinnen und Nutzer.

iPadOS 26 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und dürfte – wie gewohnt – im September zusammen mit dem neuen iPhone 17 und iOS 26 final veröffentlicht werden.

