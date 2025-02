Neues Hybrid-SUV für Deutschland: Teilzeitstromer liefert richtig ab

Lynk & Co erweitert seine Modellpalette in Europa. Mit dem 08 kommt im Sommer ein Plug-in-Hybrid-SUV des schwedisch-chinesischen Herstellers auf den Markt, der bis zu 200 Kilometer rein elektrisch fahren kann.

Lynk & Co 08: Hybrid-SUV mit großer Reichweite

Die Geely-Marke Lynk & Co hat ein neues Hybrid-SUV namens 08 angekündigt, das mit einer vergleichsweise hohen elektrischen Reichweite für einen Plug-in-Hybriden auf sich aufmerksam macht. Laut Hersteller kann der 08 bis zu 200 Kilometer rein elektrisch fahren, bevor der Verbrennungsmotor einspringt.

Die Batterie lädt sich per Gleichstrom in 33 Minuten von 10 auf 80 Prozent auf. Damit sei das SUV sowohl für den Alltag als auch für längere Fahrten geeignet, heißt es. Die Gesamtreichweite liegt laut Lynk & Co bei über 1.100 Kilometern, wenn der Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt.

Das SUV soll in zwei Ausstattungslinien angeboten werden: Core und More. Der Einstiegspreis des Core liegt bei 55.995 Euro, der More beginnnt bei 59.995 Euro (Quelle: Lynk & Co). Damit liegt das Modell im gleichen Segment wie andere große Plug-in-Hybride. Wie bei anderen Modellen setzt Lynk & Co auf die plattformübergreifende Architektur des Geely-Konzerns, die auch Volvo und Polestar nutzen.

Das neue Hybrid-SUV Lynk & Co 08. (© Lynk & Co)

Lynk & Co: Mehr Präsenz in Europa

Lynk & Co will seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. Noch in diesem Jahr sollen weitere Händler in das Vertriebsnetz aufgenommen werden. Neben dem bereits erhältlichen Hybrid-SUV 01 und dem neuen Elektro-SUV 02 erweitert das Modell das Angebot der Marke in Europa. Die Markteinführung des 08 in Deutschland und weiteren Ländern ist für Mitte 2025 geplant.

Der Hersteller setzt weiterhin auf seine Strategie, einen Mix aus Online-Vertrieb und stationären Verkaufsstellen anzubieten. Neben dem Kauf gibt es für andere Modelle bereits ein Mietmodell, bei dem der Kunde das Fahrzeug monatlich leasen kann. Ob diese Option auch für den 08 geplant ist, ist derzeit noch nicht bestätigt.