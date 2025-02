TÜV rechnet ab: Dieses E-Auto sorgt für eine echte Überraschung

Wer möglichst viel Ruhe mit dem eigenen Auto haben will, wirft oft einen genauen Blick auf die inoffiziellen TÜV-Empfehlungen. Denn die Modelle, die bei der HU glänzen, machen sich meist gut. 2025 hat ausgerechnet der e-Golf von Volkswagen die Kompaktklasse für sich entschieden. Ein viel beliebteres E-Auto hingegen landet auf dem letzten Platz.

e-Golf gewinnt Kompaktklasse im TÜV-Report

Während der Honda Jazz die Gesamtwertung mit 2,4 Prozent Mängelquote anführt, sorgt der VW e-Golf für die eigentliche Sensation des aktuellen TÜV-Reports. Mit nur 3,4 Prozent erheblicher Mängel beim Alter bis drei Jahre schafft der vollelektrische Kompakte nicht nur den Klassensieg in seinem Segment. Auch in der Gesamtwertung landet VWs Elektro-Frühwerk noch auf Platz 9. Das kann sich sehen lassen, vor allem, weil der e-Golf mit Marktstart 2017 früh dran war für ein echtes E-Auto.

Darüber können sich allerdings wohl in erster Linie die Kunden freuen, die bereits einen e-Golf besitzen. Denn das aktuelle Modell wurde bereits 2020 wieder eingestellt, als sich Wolfsburg auf die ID-Reihe konzentrierte. Doch der Golf kommt als Elektroauto zurück, so viel ist schon klar. Wenn er dann die gleiche Verlässlichkeit wie der vorige e-Golf an den Tag legt, können sich Golf-Käufer und -Fahrer künftig über die gewohnten Tugenden freuen.

Bei den bis zu fünf Jahre alten Wagen, die also zur zweiten HU antreten, landet der e-Golf sogar noch weiter vorn auf Platz 6. Die Mängelquote klettert nur leicht auf 4,6 Prozent. Der e-Golf ist damit in dieser Altersklasse das verlässlichste E-Auto am Markt laut TÜV-Report. Allerdings bezieht der TÜV Modelle auch erst mit ein, wenn genug Autos eines Typs zur HU angetreten sind.

Tesla bleibt schlecht: Model 3 macht es sich als Schlusslicht bequem

Während der e-Golf sich mit vielen modernen E-Autos schon nicht mehr messen kann – gerade in Bezug auf die Batteriegröße – fährt Teslas Model 3 weiter vorne mit. Allerdings nicht beim deutschen TÜV.

Das einst beliebteste E-Auto der Welt fällt bei der HU am häufigsten negativ auf. Mit einer Mängelquote von 14,2 Prozent bei den maximal Dreijährigen und sogar ganzen 19,7 Prozent bei bis zu fünf Jahre alten Modellen bildet das Model 3 das absolute Schlusslicht im diesjährigen TÜV-Report.

e-Golf und Model 3 beweisen damit: Bei der HU kommt es nicht auf den Antrieb an. Elektroautos können – genau wie Verbrenner – hervorragend performen wie der e-Golf oder eben wie beim Model 3 eine peinliche Bilanz vorlegen.

