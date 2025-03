Ooono-Update enttäuscht: Kunden stinksauer über Blitzerwarner-App

Das neueste Update der Ooono-App sollte ein großer Schritt nach vorne sein – stattdessen sorgt es für Frust. Nutzer berichten von Verbindungsproblemen, fehlenden Warnungen und grundlegenden Funktionen, die nicht mehr richtig laufen.

Ooono: Update macht Blitzerwarner fast unbrauchbar

Mit der neuen Version wollte der Hersteller die App nach eigenen Angaben „auf das nächste Level heben“ (Quelle: Ooono bei Zendesk). Doch statt Verbesserungen erleben viele Nutzer nun das Gegenteil: Der Blitzerwarner funktioniert oft nicht mehr zuverlässig. In den App-Rezensionen häufen sich Beschwerden über Verbindungsabbrüche, fehlerhafte Synchronisation und eine generell unzuverlässige Performance.

Einige Nutzer berichten, dass sie sich nach dem Update nicht einmal mehr in die App einloggen können – stattdessen erscheint nur ein Fehlermeldung. Andere beklagen, dass sich das Gerät unterwegs nicht automatisch verbindet oder nach wenigen Minuten den Dienst verweigert. Wichtige Blitzermeldungen kämen nicht mehr an, was den eigentlichen Nutzen des Geräts in Frage stellt.

Ooono-Kritik: „Waze macht es besser – und kostenlos“.

Ein Nutzer schreibt sarkastisch: „Super tolles Update installiert – nichts geht mehr“ (Quelle: Google Play Store). Ein anderer ärgert sich über nicht enden wollende Ladebildschirme. Auch ganz grundlegende Funktionen werden vermisst: Die Umstellung von Meilen in Kilometer ist nicht möglich, Sprachoptionen sucht man vergeblich.

Bitter für Ooono: Manche Kunden vergleichen das Gerät mit kostenlosen Alternativen wie Waze – und ziehen ein eindeutiges Fazit. Eine Rezension bringt es auf den Punkt: „Die Blitzer-App ist kostenlos und tausendmal zuverlässiger“. So mancher Nutzer überlegt bereits, sein Gerät zurückzugeben oder gar nicht mehr zu verwenden. Für Oooono wird das Update immer mehr zu einem echten PR-Desaster.

Ooono Co-Driver No 1 vorgestellt

