Reolink: Kamera einrichten – so geht's

Reolink ist ein sehr bekannter Hersteller für qualitative Überwachungskameras. Wie ihr eure Kamera einrichtet und mit dem WLAN verbindet, zeige ich euch hier am Beispiel meiner „Reolink Trackmix Wifi“. Auch seht ihr, was ihr tun könnt, wenn die Kamera den QR-Code für das WLAN nicht scannt.

Reolink: Kamera einrichten

Nachdem ihr die Kamera ausgepackt habt, würde ich sie noch nicht gleich montieren. Stattdessen verbindet ihr sie mit der zugehörigen Reolink-App zunächst mit eurem Netzwerk. Dadurch findet ihr auch heraus, ob sie richtig funktioniert.

So richtet ihr eure Reolink-Kamera ein. (© GIGA)

Installiert und startet die Reolink-App auf eurem Smartphone.

Download: Android

Download: iOS Tippt oben rechts auf das Plus-Symbol (+) und scannt mit dem Handy nun den QR-Code, der auf der Kamera aufgedruckt ist. Wählt aus, ob ihr die Kamera per Netzwerkkabel oder per WLAN mit dem Router verbinden wollt. In diesem Beispiel wähle ich die Einrichtung per „WLAN durch Scannen des QR-Codes“. Spätestes jetzt solltet ihr die Kamera mit dem Strom verbinden. Tippt auf den Button „Nächste“. Wartet, bis die Sprachansage aus der Kamera ertönt, dass diese nun eingerichtet werden kann. Diese (ziemlich laute) Stimme lässt sich leider nicht leiser machen oder deaktivieren. Sie erstummt erst im weiteren Verlauf. Setzt das Häkchen, wenn ihr die Sprachansage hört und tippt auf „Nächste“. Nun gebt ihr die Daten eures WLANs ein, die ihr dann der Kamera per QR-Code übertragt. Tippt dazu unten den WLAN-Namen eures Routers und darunter das zugerhörige WLAN-Passwort ein. Bestätigt mit „Nächste“. Euer Smartphone zeigt nun einen QR-Code an. Dreht diesen zur Kamera in einem Abstand von ungefähr 30 cm. Wenn die Kamera den QR-Code gescannt hat, hört ihr einen kurzen Bestätigungston und die sich wiederholende Stimmansage der Kamera ist endlich aus.

Achtung: Stellt sicher, dass sich der Schwenkkopf der Kamera frei bewegen kann (sofern ihr ein solches Modell habt), denn jetzt hatte meine Reolink-Trackmix sich bewegt. Dazu hatte ich sie einfach an der Aufhängung festgehalten. Falls die Kamera den QR-Code nicht scannt, lest unten die zugehörige Problemlösung. Wählt „Ich habe Ein Piepton von der Kamera gehört“ [sic] aus und bestätigt mit dem Button „Nächste“. In den nächsten Schritten vergebt ihr noch ein Passwort für den Benutzer „admin“. Das benötigt ihr später, um auch auf der Kamera (per App oder am PC-Browser) anzumelden und Einstellungen zu ändern. Auch lässt sich der Name der Kamera frei bestimmen. Dies lässt sich aber auch noch nachträglich ändern. Folgt dem Assistenten bis zum Fenster „Initialisierung fertig“. Dort könnt ihr euch einen weiteren QR-Code anzeigen lassen, mit dem ihr die Kamera später mit anderen teilen oder verwalten könnt. Die Verwaltung funktioniert aber auch per Reolink-App, wie im Folgenden gezeigt. Bei Bedarf könnt ihr den QR-Code per Screenshot in eurer Galerie speichern. Schließt die Einrichtung mit dem Button „Beenden“ ab. Nun könnt ihr eure Kamera an dem Ort befestigen, wo sie hin soll.

Der YouTube-Kanal „knowTEL“ zeigt die WLAN-Einrichtung per App in diesem Video:

Kurzanleitung

Reolink-App installieren und starten. Kamera hinzufügen (Plus-Symbol antippen und QR-Code scannen). Verbindungsmethode wählen (Netzwerkkabel oder WLAN). Kamera mit Strom verbinden und Assistenten folgen. Nach Abschluss Kamera am gewünschten Ort montieren und die Einstellungen per App nachträglich anpassen.

Auf Reolink-Kamera per PC-Browser zugreifen

Nach der Ersteinrichtung kann man auf die Einstellungen der Kamera auch (für mich) bequemer per Browser am PC zugreifen. Das geht wie folgt.

HTTPS-Zugriff auf Kamera erlauben

Öffnet zunächst nochmal die Reolink-App am Smartphone. Tippt auf das Zahnrad-Symbol über eurer aktuellen Kamera-Aufnahme. Tippt oben auf euer Kamera-Modell, um die Geräte-Infos zu öffnen. Tippt auf den Menüpunkt „Netzwerkinformationen“. Merkt euch oben die IP-Adresse eurer Kamera und tippt auf „Erweiterte Einstellungen“. Aktiviert den Schalter bei „HTTPS“. Standardmäßig ist der Port 443 eingestellt.

So aktiviert ihr den HTTPS-Zugriff auf eure Kamera. (© GIGA)

Reolink-Einstellungen öffnen

Öffnet nun euren Browser am PC und gebt oben in die Adresszeile https://192.168.178.27:443/ ein. Die IP-Adresse ersetzt ihr durch die IP-Adresse eurer Kamera. Drückt Enter , um zum Reolink-Login eurer Kamera zu kommen. Unter Umständen seht ihr zuvor eine Browser-Warnung, dass die Verbindung nicht sicher sei. Bestätigt dies beziehungsweise fügt eine Ausnahme hinzu. Danach seht ihr die Reolink-Anmeldemaske. Gebt oben den Reolink-Benutzernamen (admin) und darunter das zugehörige Passwort ein, das ihr bei der Ersteinrichtung der Kamera bestimmt habt. Akzeptiert die AGB, sofern ihr einverstanden seid und klickt auf den Button „Login“. Danach könnt ihr im Browser-Fenster die gleichen Einstellungen verwalten wie auch in der App.

Reolink-Login: Hier könnt ihr vom PC die Kameraeinstellungen verwalten. (© GIGA)

Reolink-Wasserzeichen auf Aufnahmen entfernen

Standardmäßig zeigt die Reolink-Kamera ihren Namen und ein „Reolink“-Wasserzeichen auf den Aufnahmen an. Wer das nicht will, kann es so deaktivieren:

Öffnet die Reolink-App und tippt auf das Zahnrad-Symbol üben rechts über eurer aktuellen Aufnahme. Tippt auf den Menüpunkt „Display“. Scrollt etwas herunter und stellt den Schalter bei „Wasserzeichen“ auf aus. Darüber könnt ihr bestimmen, ob ihr auch den Namen der Kamera verbergen wollt, damit dieser nicht mehr in der gespeicherten Aufnahme zu stehen ist.

So entfernt ihr das Reolink-Wasserzeichen in Videoaufnahmen. (© GIGA)

Was bedeutet der PoE-Anschluss?

Der PoE-Anschluss (Power over Ethernet) versorgt die Kamera über das Netzwerkkabel (RJ45-Stecker) mit Strom. Das heißt, ihr benötigt nur noch ein Kabel statt zwei, sofern ihr die Kamera per Netzwerkkabel betreiben möchtet. Dazu benötigt ihr dann aber einen PoE-fähigen Switch ODER einen PoE-Injector, der vor das eigentliche Netzwerkkabel der Kamera gehängt wird.

Lösung: Reolink-Kamera erkennt QR-Code für WLAN nicht

Problem: Wenn ihr eure Reolink-Kamera für die WLAN-Nutzung einrichten möchtet, muss diese einen QR-Code von eurem Handy einscannen. Dies hat bei mir allerdings nicht funktioniert und ich dachte erst, die Kamera wäre defekt.

Lösung: Erstellt einen Screenshot von dem WLAN-QR-Code und druckt ihn auf einer DIN-A4-Seite aus. Haltet dann einfach diese Seite in einem Abstand von 30 bis 50 cm vor die Kamera. Auf diese Weise hat es bei mir sofort funktioniert. Achtet auch darauf, dass der QR-Code ausreichend hell beleuchtet wird.

Reset auf Werkseinstellungen: Die Reolink-Kamera zurücksetzen

Falls eure Reolink-Kamera nicht mehr richtig funktioniert oder ihr euer Passwort vergessen habt, könnt ihr sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Per App

Öffnet die Reolink-App und tippt auf das Zahnrad-Symbol üben rechts über eurer aktuellen Aufnahme. Scrollt herunter und tippt auf „Erweiterte Einstellungen“. Tippt unten auf „Wiederherstellen“ und bestätigt den Hinweis mit „Wiederherstellen“.

App: So setzt ihr die Kamera auf Werkseinstellungen zurück. (© GIGA)

Per Knopf an der Kamera

Je nach Kamera befindet sich der Reset-Knopf woanders. (© Reolink)

Je nach eurem Modell, sitzt der Reset-Knopf an einer anderen Stelle. Für gewöhnlich befindet er sich an der Rück- oder Unterseite der Kamera. Bei der „Reolink Trackmix Wifi“ muss man die kleine Abdeckung auf der Rückseite lösen und eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch schieben während man die Kamera einschaltet. Nach einem kurzen Bestätigungston ist der Reset abgeschlossen. Wie das für die meisten anderen Kameras funktioniert, seht ihr in eurem Handbuch oder im folgenden Video des Herstellers (englisch).

