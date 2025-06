Samsung macht beim Galaxy S26 den schlimmsten Albtraum der Fans wahr

Damit gäbe es keinen Grund, das Galaxy S26 zu kaufen – zumindest wenn es um die Leistung geht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung bereitet sich auf den nächsten großen Wurf vor – doch erste Leaks zum Galaxy S26 deuten auf ein altbekanntes Dilemma hin. Der hauseigene Exynos-Chip, der voraussichtlich in den meisten Märkten zum Einsatz kommen wird, zeigt zwar Fortschritte, bleibt aber hinter der Konkurrenz zurück. Für deutsche Käufer könnte das erneut bedeuten: Premium-Preis für die zweitbeste Technik.

Anzeige

Samsung Galaxy S26 mit schwachem Exynos-Chip

Die ersten Benchmark-Ergebnisse des Exynos 2600 im Galaxy S26 zeigen ein düsteres Bild auf. Der neue Samsung-Chip erreicht demnach etwa 2.950 Punkte im Single-Core und 10.200 Punkte im Multi-Core-Test von Geekbench 6. Das entspricht einer Leistungssteigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zum Exynos 2400, der im Galaxy S24 zum Einsatz kommt.

Doch selbst diese verbesserten Werte von Samsung reichen nicht aus, um mit Qualcomms aktuellem Spitzenchip gleichzuziehen. Der Snapdragon 8 Elite liegt bereits vorne und sein Nachfolger, der Snapdragon 8 Elite 2, soll die Messlatte noch höher legen – mit erwarteten 4.000 Punkten im Single-Core und 13.000 im Multi-Core-Bereich. Samsung hängt mit seinem brandneuen Chip also eine Generation zurück.

Besonders bitter: Das Galaxy S26 Ultra wird weltweit mit dem Snapdragon 8 Elite 2 ausgeliefert, während die günstigeren Modelle Galaxy S26 und Galaxy S26 Plus in den meisten Märkten den schwächeren Exynos-Chip erhalten. Wer also nicht die Leistung eines Galaxy S25 zum Preis eines neuen Galaxy S26 haben will, muss zwangsläufig zum Galaxy S26 Ultra greifen (Quelle: Gizmochina).

Anzeige

Schlechte Nachrichten für Käuferinnen und Käufer

Für Käufer bedeutet das nicht nur potenzielle Leistungsunterschiede, sondern möglicherweise auch Unterschiede bei der Akkulaufzeit und der Wärmeentwicklung. Samsung setzt diese umstrittene Strategie der regionalen Chip-Varianten bereits seit Jahren ein – sehr zum Unmut vieler Fans, die sich zu Recht fragen, warum sie für denselben Preis eine technisch unterlegene Version kaufen sollten.