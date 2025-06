Samsung schlägt beim Galaxy S26 eine Richtung ein, die nichts Gutes erahnen lässt

Samsung soll für seine kommende Galaxy-S26-Reihe eine radikale Schlankheitskur planen. Während viele darauf gehofft hatten, dass das Unternehmen mit der neuen Akku-Technologie eher die Kapazität und somit Laufzeit erhöht, folgt es lieber einem fragwürdigen Trend, der schon ein erstes Opfer böse getroffen hat.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S26, Plus und Ultra im Schlankheitswahn

Während das ultradünne Galaxy S25 Edge laut ersten Informationen wie Blei in den Regalen liegt und kaum jemand diesen teuren Kompromiss eingehen möchte, soll Samsung den kommenden Top-Smartphones ebenfalls eine Schlankheitskur verpassen. Das Galaxy S26 und S26 Plus sollen auf nur 6 mm in der Dicke schrumpfen. Bisher waren es knapp über 7 mm. Das Galaxy S26 Ultra soll etwa 7 mm dünn werden. Bisher waren es 8,2 mm (Quelle: Weibo).

Anzeige

Laut früheren Gerüchten soll Samsung in den Galaxy-S26-Smartphones eine neue Akku-Technologie einsetzen, die eine höhere Kapazität bei gleicher Größe ermöglicht. Eigentlich haben deswegen viele erwartet, dass die Kapazität steigt und die Smartphones nicht dünner werden. Glaubt man den neuen Gerüchten, wird genau das Gegenteil passieren. Die Smartphones werden dünner, die Kapazität dürfte unverändert bleiben.

Heißt im Endeffekt also, dass ihr bei der Galaxy-S26-Serie im Vergleich zur Galaxy-S25-Serie mit keinen großen Änderungen bei der Akkulaufzeit rechnen dürft. Am Ende kommt es darauf an, wie viel mehr Kapazität Samsung im Akku bei kleinerer Größe unterbringen kann. Das wird die Zeit sicher zeigen, wenn Leaks die Akkus enthüllen.

Xiaomi macht genau das Gegenteil

Während Samsung die Galaxy-S26-Smartphones wohl dünner macht, geht Xiaomi genau den entgegengesetzten Weg. Das Xiaomi 16 soll einen gigantischen 7.000-mAh-Akku beherbergen. Zum Vergleich: Das Galaxy S25 in ähnlicher Größe kommt mit einem 4.000-mAh-Akku. Es könnte also auf einen interessanten Zweikampf hinauslaufen.