Samsung überrascht: Neues Galaxy S25 besitzt großen Vorteil

Samsung hat das Galaxy S25 Edge bei der Vorstellung der anderen drei S25-Modelle bereits gezeigt, aber noch keine konkreten Informationen zu dem neuen Smartphone verraten. In der Gerüchteküche ist nun zu hören, dass Samsung ein bekanntes Material für die Rückseite wieder herauskramen möchte.

Samsung Galaxy S25 Edge mit Keramik-Rückseite?

Samsung könnte beim kommenden Galaxy S25 Edge mit einem unerwarteten Material überraschen. Das extrem schlanke Smartphone könnte eine Keramik-Rückseite mit einem Aluminium-Rahmen kombinieren. Mit einer vermuteten Dicke von nur 5,84 Millimetern wäre das neue Modell extrem dünn und müsste entsprechend widerstandsfähig sein. Genau das soll laut SamMobile mit der neuen Rückseite erreicht werden.

Das südkoreanische Unternehmen soll bei der Rückseite des Galaxy S25 Edge auf Keramik statt des üblichen Gorilla Glass Victus 2 setzen, das in den anderen S25-Modellen zum Einsatz kommt. Ob es sich dabei um reines Keramikmaterial oder eine Glas-Keramik-Kombination handelt, ist noch unklar. Der Rahmen soll aus dem bewährten Armor Aluminium bestehen. Damit könnte Samsung sicherstellen, dass sich das dünne Smartphone nicht verbiegen lässt.

Samsung Galaxy S25 Edge erscheint bald

Spätestens wenn Samsung das Galaxy S25 Edge im zweiten Quartal 2025 komplett enthüllt, werdet ihr wissen, was wirklich verbaut ist und welche Materialien für das Gehäuse genutzt werden. Rein technisch gesehen geht Samsung so gut wie überall aufs Ganze, nur beim Akku soll etwas gespart werden. Dieser soll mit 3.900 mAh kleiner ausfallen als beim Galaxy S25. Es wird außerdem nur eine Dual-Kamera geben – dafür den Hauptsensor vom S25 Ultra.

Günstig soll das Galaxy S25 Edge laut letzten Gerüchten nicht werden. Es soll sich am Galaxy S25 Plus orientieren – also bei etwa 1.149 Euro liegen. Die Keramik-Rückseite wäre wie damals beim Galaxy S10 Plus Ceramic auf jeden Fall ein zusätzliches Verkaufsargument.

Im Video zeigen wir euch die drei bisherigen Galaxy-S25-Smartphone:

