Statt 2,49 Euro aktuell kostenlos: Wer Medikamente einnimmt, braucht diese Android-App

Wenn ihr Medikamente einnehmen müsst, dann ist es oft gar nicht so leicht, sich die teilweise sehr schwierigen Bezeichnungen zu merken. Für den Fall könnt ihr euch die aktuell kostenlos erhältliche Android-App „Meine Medizin Pro“ herunterladen. Normalerweise kostet die App 2,49 Euro.

Meine Medizin Pro: Android-App aktuell kostenlos statt 2,49 Euro

Im Google Play Store findet ihr eine Vielzahl an verschiedenen Android-Apps und -Spielen. Darunter finden sich auch immer mehr praktische Apps, die euren Alltag erleichtern. Wenn ihr beispielsweise Medikamente einnehmen müsst, dann könnte „Meine Medizin Pro“ etwas für euch sein. Die App gibt es aktuell kostenlos. Normalerweise müsst ihr dafür 2,49 Euro zahlen.

My Medicine Pro - Health Log made easy

Ich habe die „Meine Medizin Pro“-App heruntergeladen und ausprobiert. Ihr könnt damit eure Medikamente mit einem Foto, dem Namen, Dosierungsanweisung und mehr speichern, sodass ihr diese nicht vergesst. Mir passiert es oft, dass ich wegen eines Rezepts bei meiner Ärztin anrufe und den Namen oder die Dosierung nicht mehr weiß. So habt ihr alle gesammelt in einer App.

Doch die Anwendung bietet noch viel mehr Funktionen. Ihr könnt eure Versicherungsinformationen, Krankengeschichte, Notfallnummern, den Blutdruck, Blutzucker, die Körpertemperatur, das Gewicht und vieles mehr speichern, sodass ihr beim nächsten Arztbesuch nichts vergesst.

Für kurze Zeit kostenlos zum Download

Die „Meine Medizin Pro“-App ist aktuell kostenlos und zeigt keine Werbung an. Sie lässt sich ziemlich einfach bedienen und wurde ins Deutsche übersetzt. Im Google-Play-Store wurde sie über 10.000 Mal heruntergeladen und erhält doch 3,9 von 5 Sternen, was in Ordnung ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr die App kostenlos ausprobieren. Aktuell steht sie gratis zum Download bereit.

Sollte die Aktion vorbei sein, steht auch eine kostenlose Alternative mit Werbung zur Verfügung:

My Medicine - Health Log made easy

