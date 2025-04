Tageslimit ändern in der Sparkassen-App – ganz schnell

Für Überweisungen und für Online-Verfügungen gibt es bei der Sparkasse ein Tageslimit. Das könnt ihr selbst ganz einfach ändern, wenn ihr mal etwas Kostspieligeres bezahlen müsst. Wir zeigen euch, wie ihr diesen Verfügungsrahmen anpassen könnt.

Beim Sparkassen-Konto gibt es einen Verfügungsrahmen für Zahlungen, der verhindern soll, dass jemand euer Konto leerräumen kann. Das sogenannte „Tageslimit“ teilt sich auf in ein „Online-Banking-Limit“ und ein „Kartenlimit“, das sich auf Zahlungen mit eurer Sparkassen-Card bezieht. Beide werden getrennt verwaltet und geändert.

Tageslimit für Onlinebanking ändern

Wenn ihr aus Sicherheitsgründen euer Tageslimit für Onlineüberweisungen klein haltet und dann etwa eure Urlaubsreise bezahlen sollt, müsst ihr das Limit fürs Onlinebanking kurzzeitig ändern. Falls es sich herausgestellt hat, dass die bisherige Summe sowieso nicht ausreicht, könnt ihr das auch dauerhaft anpassen – und zwar so:

So ändert ihr in der App das Limit fürs Online-Banking (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Öffnet die Sparkassen-App und meldet euch an. Tippt unten in der Menüleiste auf „Service“ und auf der Folgeseite auf „Lösungsfinder“. Dort tippt ihr oben auf den Menüpunkt „Online-Banking-Limit ändern“. Daraufhin werdet ihr darüber informiert, dass ihr das entweder „vorab“ oder bei jeder einzelnen Überweisung tun könnt. Tippt auf „Limit vorab ändern“, wenn ihr das Limit dauerhaft auf einen anderen Betrag setzen möchtet. Danach könnt ihr das neue Limit eingeben und einen Zeitraum wählen, im dem das gelten soll. Bestätigt wird alles, wenn ihr auf den Button „Online-Banking-Limit freigeben“ tippt.

So ändert ihr das Tageslimit für eure Sparkassenkarte

Um das Tageslimit für die Aktionen mit eurer Sparkassen-Card zu ändern, müsst ihr in der App einen speziellen Bereich ansteuern. Ihr habt dabei die Möglichkeit, einerseits die Tageshöchstgrenze für Abhebungen am Geldautomaten anzupassen oder das Limit für bargeldloses Bezahlen. Diese Bereiche werden getrennt behandelt.

Die Limits für Abhebungen und bargeldloses Zahlen werden getrennt geändert. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Startet die Sparkassen-App und wählt dann unten im Menü den Punkt „Service“. Anschließend tippt ihr auf der nächsten Seite auf „Card Control“. Scrollt auf der Folgeseite nach unten und tippt auf „Verfügungsgrenzen ändern“. Das müsst ihr noch einmal bestätigen. Auf der nächsten Seite könnt ihr oben das Tageslimit für Abhebungen und unten die Grenze für bargeldlose Kartenzahlungen verändern. Wenn ihr kein Datum bei „Gültig bis“ eingebt, gelten diese Änderungen dauerhaft. Wenn ihr „Bestätigen“ antippt, werden die neuen Tageslimits gespeichert.

Ihr werdet in der App sehen, dass es für beide Bereiche Höchstgrenzen gibt, die ihr nicht überschreiten könnt. Falls ihr – temporär oder dauerhaft – ein höheres Limit braucht, müsst ihr das mit einem Mitarbeiter in der Bankfiliale besprechen. Es gibt allerdings Unternehmensvorgaben, die verhindern, dass so ein Limit ganz aufgehoben wird.

Wenn ihr die Tageslimits der Sparkasse online – im Browser – ändern wollt, sind die Schritte übrigens fast identisch.

