Vier geniale iPhone-Tricks, die Android-Nutzer neidisch machen

Das iPhone steckt voller versteckter Funktionen, die den Alltag deutlich erleichtern können. Hier sind vier besonders praktische Tricks, die selbst langjährige Apple-Nutzer überraschen dürften.

Bessere Beleuchtung

Die Taschenlampen-Funktion wurde mit iOS 18 deutlich aufgewertet: Nicht nur die Helligkeit lässt sich jetzt stufenlos regulieren – bei Pro-Modellen kann sogar der Leuchtwinkel individuell angepasst werden. Eine praktische Neuerung für alle Situationen, in denen gezieltes Licht gefragt ist.

Digitale Unterschrift und PDF-Export leicht gemacht

Das Unterschreiben von Dokumenten wird auf dem iPhone zum Kinderspiel: Macht einfach einen Screenshot des Formulars, wählt „Ganze Seite“ und passt den Ausschnitt nach Bedarf an. Über das Plus-Zeichen in der unteren rechten Ecke könnt ihr gespeicherte Unterschriften einfügen und diese dann anpassen. Besonders praktisch: Das unterschriebene Dokument lässt sich direkt als PDF exportieren.

Eigene Emojis erstellen

Die neueste iOS-Version bietet eine besonders kreative Funktion: Ihr könnt buchstäblich alles in ein Emoji verwandeln. Aktiviert dazu in den Tastatur-Einstellungen „Emoji-Symbole“. Anschließend könnt ihr entweder Sticker aus dem Netz laden oder eigene Bilder als Vorlage nutzen. Wählt in diesem Fall einfach ein Objekt aus, fügt es als Sticker hinzu und schon könnt ihr eure persönlichen Emojis in iMessage verwenden. Eine spielerische Funktion, die der Kommunikation eine ganz persönliche Note verleiht.

Blitzschnell zum Seitenanfang

Kennt ihr das? Ihr habt euch durch eine lange Webseite gescrollt und wollt wieder nach oben? Statt endlos zurückzuscrollen, gibt es einen simplen Trick: Ein einziger Tipp auf die obere Bildschirmleiste bringt euch sofort zum Seitenanfang. Diese Funktion funktioniert übrigens nicht nur im Browser, sondern auch in vielen anderen Apps wie YouTube.