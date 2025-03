Windows 10: Microsoft liefert Grund, der gegen das klassische Windows-11-Upgrade spricht

Microsoft weist Windows-10-Nutzer auf wachsende Gefahren durch unerwünschte Apps hin und empfiehlt – wer hätte es gedacht – den Umstieg auf Windows 11. Unter anderem soll die neue Smart App Control in Windows 11 euch vor gefährlichen Apps schützen – aber das Feature gibt’s nur, wenn ihr aufs klassische Upgrade verzichtet.

Windows 11: Smart App Control nur bei einer Neuinstallation

Windows-10-Nutzer müssen sich langsam sputen. In wenigen Monaten läuft der offizielle Support für das beliebte Microsoft-OS aus. Ab Mitte Oktober gibt’s dann keine Sicherheits-Updates mehr, sodass Angreifern ab diesem Zeitpunkt Tür und Tor offen stehen. Das macht es für potenziell unerwünschte Apps und Malware leichter, ins System einzufallen. Diese tarnen sich oft als harmlose Anwendungen, können aber erheblichen Schaden anrichten.

Wenig überraschend rät Microsoft daher seinen Nutzern, auf Windows 11 umzusteigen. Das aktuelle OS bietet unter anderem ein Feature namens Smart App Control – ein intelligenter Wächter, der verdächtige Software automatisch erkennt und blockiert (Quelle: Microsoft).

Doch die Sache hat einen Haken: Diese Funktion steht nicht allen Windows-10-Nutzern zur Verfügung, die sich für einen Umstieg auf Windows 11 entscheiden. Tatsächlich gibt’s die Smart App Control nur bei einer kompletten Neuinstallation – das klassische Upgrade, bei dem eure Daten und teilweise sogar Programme aufs neue OS übernommen werden, wird nicht unterstützt.

Weitere Möglichkeit: Windows-11-System zurücksetzen

Wer schon auf Windows 11 via Upgrade umgestiegen ist, aber dennoch die Smart App Control nutzen will, muss in den sauren Apfel beißen und sein Windows-11-System zurücksetzen.

Über das Wiederherstellungs-Menü in den Optionen könnt ihr diesen Schritt in die Wege leiten und habt immerhin die Option, „Eigene Dateien behalten“ auszuwählen – Apps und Programme werden jedoch dabei deinstalliert.

