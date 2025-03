Windows 11 bringt unbeliebten Shortcut zurück – aber mit einer Verbesserung

Microsoft plant anscheinend die Wiedereinführung der Win+C-Tastenkombination in Windows 11. Der Shortcut war ursprünglich dafür gedacht, den KI-Assistenten Copilot zu starten, wurde nach kurzer Zeit aber wieder gestrichen. Nun bahnt sich ein Comeback an. Und laut eines Leaks soll die Tastenkombination den Nutzern in Zukunft mehr Freiheit bieten.

Microsoft scheint Comeback von Win+C zu planen

Nach dem Aus für Cortana im Jahr 2023 verschwand auch die Win+C-Kombination. Anfang 2024 feierte sie ihr Comeback – und zwar als Shortcut zum Starten von Microsoft Copilot, dem neuen KI-Assistenten unter Windows 11. Doch nach wenigen Monaten strich Microsoft die Funktion wieder. Als Copilot im Juni 2024 zur reinen Web-App wurde, verlor der Shortcut seine Funktion wieder – ein ständiges Hin und Her.

Ein aktuelles Leak zeigt nun: Microsoft plant anscheinend die Rückkehr von Win+C, aber mit deutlich mehr Flexibilität. Demnach sollt ihr nach dem Comeback die Tastenkombination nicht nur für den Start von Copilot nutzen können. Ähnlich wie bei der Copilot-Taste auf neueren Windows-Notebooks steht es euch frei, welche App ihr damit öffnen möchtet, obwohl es hierfür wahrscheinlich auch Einschränkungen gibt.

Lediglich System-Apps und Programme, die direkt über den Microsoft Store heruntergeladen werden, stehen mutmaßlich zur Auswahl bereit – so verhält es sich auch bei der dedizierten Copilot-Taste von Windows-Laptops. Die Anpassungen werdet ihr höchstwahrscheinlich direkt in den Windows-Einstellungen vornehmen können.

Diese Infos stammen vom Windows-Leaker phantomofearth, der des Öfteren die aktuellen Windows-Insider-Builds unter die Lupe nimmt und dort interessante Entdeckungen macht:

Setzt Microsoft in Windows 11 jetzt auf mehr Nutzerfreiheit? Die Entwicklung des Win+C-Shortcuts ist ein erster Schritt in die richtige Richtung: weg von starren Vorgaben, hin zu mehr Nutzerautonomie. Die neue Flexibilität bei der Tastenbelegung könnte zum Vorbild für weitere Anpassungsmöglichkeiten in Windows 11 werden. Da ich mir gut vorstellen kann, dass viele Windows-11-Nutzer mit Copilot im Alltag schlichtweg nichts anfangen können – unter anderem auch ich – würde mich diese Entscheidung sehr freuen. Uns die Möglichkeit zu geben, den ansonst sinnlosen Shortcut umzufunktionieren, dürfte auf großen Zuspruch stoßen – und den kann Microsoft für Windows 11 gut gebrauchen. Robert Kohlick

