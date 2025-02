Windows 11: Neues Update sorgt für Chaos – lasst besser die Finger davon

Microsoft hat ein Update für Windows 11 veröffentlicht, das ein nerviges Audioproblem beheben soll. Die Aktualisierung bringt aber auch neue Fehler mit: Ein nervöser Mauszeiger treibt Nutzer in den Wahnsinn – und der Explorer verweigert die Arbeit.

Windows 11: Neues Update frustriert Nutzer

Microsoft hat ein neues Update für Windows 11 herausgebracht. So mancher Nutzer hat darauf gewartet, soll die Aktualisierung doch einen Fehler mit DAC-Audiogeräten beheben. Zuvor mussten sie auf alternative Lösungen ausweichen, weil Windows ihre Audio-Hardware einfach nicht mehr erkannte.

Stattdessen müssen sich Nutzer jetzt mit ganz neuen Problemen herumschlagen: Berichten zufolge zeigt der Mauszeiger in regelmäßigen Abständen das Lade-Symbol an, auch wenn der PC nichts zu tun hat. Das kann so oft passieren, dass der Eindruck entsteht, der Rechner lade ständig etwas im Hintergrund (Quelle: Windows Latest).

Auch der Windows Explorer funktioniert nach dem Einspielen des Updates KB5050094 nicht mehr zuverlässig. Einige Nutzer berichten, dass sie plötzlich keine Ordner mehr öffnen können oder der Explorer einfach abstürzt. Auch grundlegende Funktionen wie Speichern oder das Öffnen von Dateien sollen bei einigen nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Das Problem führt dazu, dass Windows 11 teilweise kaum noch benutzbar ist.

Microsoft weiß um die neuen Bugs, hat aber noch keine Lösung angekündigt. Wer von den Problemen betroffen ist, sollte das Update wieder deinstallieren, um Windows 11 stabiler zu machen.

Windows 11: Update besser nicht installieren

Die gute Nachricht: Da es sich nur um ein optionales Windows-Update handelt, müssen Nutzer es nicht zwingend installieren. Wenn sie also keine Audio-Probleme (DAC) haben, können sie es getrost ignorieren und auf das nächste reguläre Update warten, das Microsoft am 11. Februar veröffentlichen wird. Ob die neuen Probleme dann wirklich behoben sind, wird sich zeigen.

Windows 11, aber anders: Kennt ihr schon Tiny11?

