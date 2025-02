Windows 10: Nutzer verlassen das sinkende Schiff

Der Wechsel von Windows 10 zu Windows 11 nimmt spürbar an Geschwindigkeit zu. Im Januar 2025 stieg der Marktanteil von Windows 11 um 2,53 Prozentpunkte auf 36,65 Prozent. Mit dem nahenden Support-Ende für Windows 10 im Oktober 2025 entscheiden sich immer mehr Nutzer für den Umstieg auf das neuere Betriebssystem – auch wenn Microsoft eine kostenpflichtige Verlängerung des Supports in Aussicht stellt.

Windows 10: Immer mehr Nutzer steigen auf Windows 11 um

Die aktuellen Zahlen von StatCounter sprechen eine deutliche Sprache: Während Windows 11 seinen Marktanteil von Dezember 2024 auf Januar 2025 von 34,12 auf 36,65 Prozent steigern kann, sinkt der Anteil von Windows 10 im gleichen Zeitraum von 62,7 auf 60,3 Prozent:

Der zeitliche Verlauf der Nutzeranteile der unterschiedlichen Windows-Version. (© StatCounter)

Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr, denn Microsoft hat bereits das Ende des regulären Supports für Windows 10 auf den 14. Oktober 2025 terminiert. Für viele Nutzer ist dies ein klares Signal, den Wechsel jetzt anzugehen – sie verlassen das bereits sinkende Schiff, das ohne Updates bald komplett untergeht.

Microsoft verkauft längeren Update-Support

Für alle, die den Umstieg nicht sofort vollziehen können oder wollen, hat Microsoft eine Lösung parat: Für 30 US-Dollar pro Gerät können Nutzer erweiterte Sicherheitsupdates für ein weiteres Jahr erwerben. Ob dieses Angebot für Privatnutzer wie für Unternehmen auf bis zu drei Jahre verlängert werden kann, ist aktuell noch offen.

Wie viele dann doch lieber auf die kostenlose Alternative setzen und auf Windows 11 wechseln, bleibt abzuwarten. In den kommenden Monaten dürften jedoch immer mehr Nutzer den Umstieg wagen. Inzwischen macht es Microsoft den Nutzern besonders leicht, auf die aktuelle Windows-11-Version zu wechseln. Windows 11 24H2 wird seit Kurzem Windows-10-Nutzer direkt als Upgrade-Option angeboten. Zuvor mussten die Nachzügler erst eine ältere Windows-11-Version installieren und anschließend auf die aktuelle Variante wechseln.

