Windows-Blickpunkt: Sperrbildschirm- & Desktop-Bilder speichern (in 2025)

Windows 11 und 10 zeigen auf dem Sperrbildschirm und dem Desktop manchmal richtig schöne Hintergrundbilder an – sogenannte Spotlight- beziehungsweise Blickpunkt-Wallpaper. Allerdings verschwinden sie nach einer bestimmten Zeit wieder, wenn man nichts dagegen tut. Wie ihr die Bilder speichern und als Desktop-Hintergrund einstellen könnt, zeigen wir euch hier in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Windows Spotlight: So speichert ihr Desktop-Bilder

1. Schritt:

Installiert diese Browser-Erweiterung. (© GIGA)

Öffnet den Link chromewebstore.google.com/detail/image-picker/bhibldekjicdbnjeeecmgoogcihoalhe zur Browser-Erweiterung „image-picker“. Klickt dann auf den Button „Hinzufügen“ beziehungsweise „Abrufen“, um die Erweiterung zu installieren. Sie ist kompatibel mit den Browsern Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi und Yandex Browser.

2. Schritt:

Öffnet oben rechts die Spotlight-Verknüpfung. (© GIGA)

Macht oben rechts vom Spotlight-Bild einen Doppelklick auf die dort angezeigte Verknüpfung „Informationen zu diesem Bild“.

3. Schritt:

Hier seht ihr das aktuelle Hintergrundbild im Vollbild. (© GIGA)

Klickt unten links auf „Vollbild anzeigen“, um nur das eigentliche Spotlight-Bild im Browser zu sehen.

4. Schritt:

Hier könnt ihr das Hintergrundbild herunterladen. (© GIGA)

Klickt im Browser oben rechts neben der Adresszeile auf das Erweiterungs-Symbol (sieht meistens wie ein kleines Puzzle-Icon aus). Wählt nun „image-picker“ aus. Danach seht ihr ein kleines Fenster mit dem gewünschten Hintergrundbild als Miniaturvorschau. Klickt darauf, um es herunterzuladen.

5. Schritt:

Das Hintergrundbild wurde im Download-Verzeichnis gespeichert. (© GIGA)

Ihr findet das Bild in Windows im Ordner „Downloads“ und zwar in voller Auflösung. Der Dateiname ist eher kryptisch („th.jpg“). Ihr könnt das Bild anschließend umbenennen und als dauerhaftes Hintergrundbild festlegen.

Windows-Blickpunkt: So speichert ihr Sperrbildschirm-Bilder

Bei Sperrbildschirm-Bildern, die nicht auf dem Desktop angezeigt werden, ist die Vorgehensweise etwas komplizierter und führt nicht immer zum Erfolg. Unter Umständen werden mit dieser Methode nicht alle Spotlight-Bilder erfasst und gespeichert.

1. Schritt:

Kopiert das folgende Skript in die Zwischenablage, indem ihr es mit der Maus markiert und die Tastenkombination Strg + C drückt.

$SpotlightPath = "$env:localappdata\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets" $DestinationPath = "$env:userprofile\Pictures\Spotlight Images" If (!(Test-Path -Path $DestinationPath)) { New-Item -ItemType Directory -Path $DestinationPath } Get-ChildItem -Path $SpotlightPath | Where-Object { $_.Length -gt 100000 } | ForEach-Object { $FileName = "$DestinationPath\$($_.Name).jpg" Copy-Item -Path $_.FullName -Destination $FileName }

2. Schritt:

Hier öffnet ihr die Powershell in Windows 11. (© GIGA)

Öffnet das Startmenü, gebt „powershell“ ein und öffnet die Powershell. Alternativ klickt ihr mit der rechten Maustaste auf den Startbutton und wählt „Terminal“ aus.

3. Schritt:

Nachdem ihr das Skript eingefügt habt, drückt ihr Enter. (© GIGA)

Drückt nun die Tastenkombination Strg + V, um das Skript in die Powershell einzufügen. Drückt danach Enter. Falls ihr eine Warnung seht, bestätigt mit „Trotzdem einfügen“.

4. Schritt:

Hier wurden die Spotlight-Hintergrundbilder gespeichert. (© GIGA)

Das Skript hat nun in euren Eigenen Dateien unter dem Ordner „Bilder“ den Unterordner „Spotlight Images“ erstellt. Darin seht ihr alle Spotlight-Bilder, die auf eurem Rechner gespeichert waren. Ihr könnt diese nun umbenennen und an einen anderen Ort für eure Bilder-Sammlung kopieren. Klickt sie dann mit der rechten Maustaste an und wählt „Als Desktophintergrund festlegen“ aus, um sie als Hintergrundbild zu nutzen.

Windows-Spotlight-Bilder als dauerhaften Hintergrundbild einstellen

So legt ihr das Bild als als Desktop-Hintergrundbild fest: Kopiert das gespeicherte Bild in einen Ordner eurer Wahl, wo es nicht gelöscht wird. In unserem Beispiel kopieren wir das Bild in den Ordner „Bilder“. Optional könnt ihr die Datei mit der Maus auswählen und die F2-Taste drücken, um den Dateinamen in etwas Sinnvolleres umzubenennen wie „Schöne Landschaft“. Klickt mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählt „Als Desktophintergrund festlegen“ aus.

