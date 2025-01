Windows-Sicherheit lässt sich nicht öffnen – Problemlösung

In Windows 11 oder 10 kann es vorkommen, dass die Funktion „Windows-Sicherheit“ nicht startet. Die Lösungen, um den Fehler zu beheben, zeigen wir euch hier.

Problem: Windows-Sicherheit lässt sich nicht öffnen

Windows-Sicherheit ist ein vorinstalliertes Programm in Windows 10 und 11, das alle wichtigen Sicherheitsfunktionen wie Virenscanner, Firewall und weiteren Software-Schutz zusammenfasst. Es kann sein, dass sich das Programm beziehungsweise die App sich aber nicht öffnen lässt. Hierzu gibt es mehrere Lösungen. Arbeitet diese am besten von oben nach unten ab.

Lösung 1: Neustart & Updates

Startet das Gerät neu und prüft zunächst, ob Updates installiert werden können. Oft beheben diese etwaige Windows-Probleme.

Für Windows 11 findet ihr hier einen Leitfaden, um konkrekte Probleme oder Fehlercodes zu beheben:

Lösung 2: Windows-Sicherheit zurücksetzen

Öffnet das Startmenü. Tippt „windows sicherheit“ ein. Klickt unten rechts unter der angezeigten App auf „App-Einstellungen“. Scroll etwas herunter und klickt dann nacheinander auf die Buttons „Beenden“, „Reparieren“ und „Zurücksetzen“.

Probiert diese Buttons aus, um die App „Windows Sicherheit“ wieder zum Laufen zu bekommen. (© GIGA)

Lösung 3: Problembehandlung für Apps

Diese Anleitung hat bei uns nur in Windows 10 funktioniert:

Öffnet das Startmenü. Tippt „problembehandlung“ ein und klickt auf „Problembehandlungseinstellungen“. Wählt „Zusätzliche Problembehandlungen“ aus. Scrollt herunter und tippt auf „Windows Store-Apps“ und dann auf den Button „Problembehandlung ausführen“.

Klickt hier, um Apps auf Probleme zu prüfen. (© GIGA)

Lösung 4: Powershell-Befehle

Laut Reddit und der Microsoft-Community haben einige Nutzer das Problem behoben, indem sie folgende drei Befehle nacheinander in die Powershell eingegeben haben. Wir empfehlen, vorher zumindest einen Wiederherstellungspunkt in Windows anzulegen.

Klickt mit der rechten Maustaste auf den Startbutton und wählt in Windows 10 „Windows PowerShell (Administrator)“ beziehungsweise in Windows 11 „Terminal (Administrator)“ aus. Gebt dann folgende Befehle ein, die ihr jeweils mit Enter bestätigt:

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Bestätigt mit „J“ (Ja), falls eine Abfrage erscheint. Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”} Set-ExecutionPolicy Restricted

Bestätigt mit „J“ (Ja), falls eine Abfrage erscheint.

Wartet, bis der Vorgang nach jedem Befehl abgeschlossen ist, auch wenn ihr rote Schrift sehen solltet. Falls ihr das Gefühl habt, dass die Powershell hängt, drückt Enter. Prüft nach Abschluss aller 3 Befehle, ob sich das Programm Windows-Sicherheit wieder öffnen lässt.

Lösung 5: Viren- und Firewall-Software prüfen

Sicherheits-Software wie Virenscanner und Firewalls behindern sich oft gegenseitig. Falls ihr also Antiviren-Software oder Firewalls von Drittanbietern installiert habt, deaktiviert diese kurzzeitig und prüft, ob Windows-Sicherheit dann startet.

Lösung 6: Windows reparieren

Scannt Windows nach defekten Systemdateien und repariert sie. Öffnet dazu eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten, gebt sfc /scannow ein und drückt Enter. Testet danach, ob Windows-Sicherheit wieder funktioniert.

Eine genaue Anleitung findet ihr hier unter der Überschrift „Windows-Systemdateien reparieren mit SFC“:

Lösung 7: Zurücksetzen (Wiederherstellung)

Hierbei wird Windows auf die Werkseinstellungen oder auf einen früheren Zustand zurückgesetzt, wobei ihr meinstes die Option habt, private Dateien zu behalten oder alles zu entfernen. Es ist weniger drastisch als eine Neuinstallation und kann schneller sein. Ihr solltet eure privaten Daten vorher aber dennoch sichern.

Lösung 8: Neuinstallation

Die Neuinstallation von Windows auf dem Gerät funktioniert so gut wie immer, ist aber aufwendig und private Daten können dabei verloren gehen (Quelle: Microsoft-Community). Wählt diese also am besten als letzte Maßnahme und sichert vorher eure privaten Daten.

