In Dave The Diver müsst ihr an einer Stelle für Dr. Bacon einen Übersetzer für das Seevolk herstellen und dafür ein Mikrofon, eine Steintafel und einen Amethyst finden. Wir helfen euch bei der Suche und zeigen euch die Fundorte dieser Gegenstände.

Damit Dr. Bacon einen Übersetzer herstellen kann, müsst ihr ihm folgende drei Gegenstände bringen:

Eine Steintafel mit den Inschriften des Seevolks, welche sich in einer versunkenen Kammer befinden soll.

mit den Inschriften des Seevolks, welche sich in einer versunkenen Kammer befinden soll. Ein Mikrofon zum Aufzeichnen von Schallwellen. Dieses sollt ihr unterhalb eines Schiffswracks finden können.

zum Aufzeichnen von Schallwellen. Dieses sollt ihr unterhalb eines Schiffswracks finden können. Einen Amethyst, den man unterhalb von 100 Metern im Meer abbauen kann.

Die genauen Fundorte zeigen wir euch im Folgenden.

Steintafel finden

Die Kammer mit der Steintafel befindet sich bei ca. 90 Metern Tiefe. Betretet sie, um zu einem neuen Bereich zu gelangen. In der Mitte der Kammer liegt die Steintafel des Seevolks auf dem Boden.

Betretet die leuchtende Kammer bei 90 Metern Tiefe und hebt die Steintafel vom Boden auf (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mikrofon finden

Verlasst die Kammer des Seevolks wieder und schwimmt weiter nach links unten. Bei etwa 110 Metern werdet ihr dann ein gelbes Schiffswrack entdecken. Betretet das Wrack und schwimmt weiter nach unten. Auf eurem Weg werdet ihr das Mikrofon am Meeresgrund entdecken.

Betretet das Schiffswarck durch das Dach und schwimmt dann weiter nach unten, um zum Mikrofon zu gelangen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Amethyst finden

Amethysten müsst ihr mit einer Spitzhacke von Mineralvorkommen abbauen. Die Vorkommen sehen aus wie lilane Kristallablagerungen, die ihr in einer Tiefe von 130 bis 250 Metern an verschiedenen Stellen finden könnt. Falls ihr keine Spitzhacke habt, könnt ihr diese in Kisten nahe der Mineralvorkommen finden.

So sehen Mineralvorkommen aus, von denen Ihr Amethysten bekommt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr alle drei Gegenstände gefunden, könnt ihr wieder zur Meeresoberfläche schwimmen, wo euch Dr. Bacon bereits erwartet, um die Mission abzuschließen.

