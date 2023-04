Am 6. Juni 2023 erscheint nach über 10 Jahren Wartezeit endlich Diablo 4. Besonders ungeduldige Spieler können sogar schon einige Tage eher loslegen. Hier erfahrt ihr alle Informationen rund um den Early Access.

Wie nehme ich am Early Access von Diablo 4 teil?

Wer sich die Standard-Version von Diablo 4 kauft, muss auch bis zum 6. Juni warten um das Spiel zu starten. Allerdings gibt es gleich mehrere Sondereditionen mit zusätzlichen Inhalten. Dazu gehört auch ein Vorabzugang, der bereits vier Tage vor dem Release des Spiels startet.

Wer am Early Access teilnehmen will, muss also eine dieser beiden Editionen vorbestellen:

Vorbesteller-Boni Digital Deluxe Edition Ultimate Edition Preis 99,99 Euro 109,99 Euro Reittier Lichtträger (Vorverkaufsbonus) ja ja Reittierrüstung Schabracke des Glaubens ja ja Inarius’ Flügel & Gefährte Murloc-Inarius in Diablo 3 ja ja Reittier Amalgam der Wut in World of Warcraft ja ja Kosmetisches Set: Geflügelte Dunkelheit (Umbra) in Diablo Immortal ja ja Bis zu 4 Tage Frühzugang zu Diablo IV ja ja Reittier Versuchung ja ja Reittierrüstung Höllenbrutpanzer ja ja Freischaltung des saisonalen Premium-Battle Pass ja ja Beschleunigte Freischaltung des saisonalen Battle Pass nein ja Emote Schwingen des Schöpfers nein ja

Wann genau startet der Early Access?

Die Formulierung „Bis zu 4 Tage Frühzugang zu Diablo IV“ ist natürlich sehr schwammig. Deshalb hat der President of Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, auf Twitter die genauen Zeiten bestätigt.

Der Early Access beginnt weltweit gleichzeitig. Je nachdem in welcher Zeitzone ihr euch befindet, handelt es sich dabei natürlich um eine andere Uhrzeit. In Deutschland startet der Early Access pünktlich um 00.00 Uhr am 2. Juni 2023.

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.04.2023 17:19 Uhr

In dem Kommentaren unter dem Tweet erklärte er außerdem, dass sich dabei um die Startzeit für alle Plattformen handelt. Egal ob ihr also auf dem PC, der PlayStation oder der Xbox spielt, für alle Diablo-Fans geht das Abenteuer am 02. Juni 2023 um 00.00 Uhr los.