Forza Horizon 5: Das sind die schnellsten Autos

Wer in Forza Horizon 5 gerne schnell unterwegs ist oder die Blitzer-Herausforderungen mit der höchst möglichen Geschwindigkeit absolvieren möchte, sollte die Augen nach dem schnellsten Auto offenhalten. In diesem Guide verraten wir euch, wie schnell das Fahrzeug ist und welche Möglichkeiten euch offenstehen, um es eurem persönlichen Fuhrpark hinzuzufügen.

Welches Auto ist das Schnellste in Forza Horizon 5?

Forza Horizon 5 bietet eine Gesamtanzahl von 823 Fahrzeugen, weshalb die Suche nach dem schnellsten Auto als schwierig einstufen lässt - vor allem, weil etwaige Tuning-Möglichkeiten die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit noch einmal stark beeinflussen können. Glücklicherweise ist das aktuell schnellste Auto aber mittlerweile gefunden: Der Koenigsegg Jesko 2020.

Knappe 308 mph (Meilen pro Stunde) oder 496 km/h kann der legendäre Sportrennwagen der Standard-Performanceklasse S2 erreichen, sofern ihr ihn mit den richtigen Upgrades ausstattet. Mit so einer Geschwindigkeit seid ihr zweifelsohne in der Lage an anderen Sportwagen vorbeizuflitzen, ohne sie überhaupt auf dem Schirm gehabt zu haben. Seltsamerweise ist der Koenigsegg Jesko 2020 in Forza Horizon 5 aber selbst nach getaner Tuning-Arbeit nicht so schnell, wie das schwedische Original, welches mit satten 531 km/h über den Asphalt brettern können soll.

Der Koenigsegg Jesko 2020 erreicht die höchste Geschwindigkeit in Forza Horizon 5. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Grundwerte vom Koenigsegg Jesko 2020 in Forza Horizon 5:

Geschwindigkeit: 10

Handling: 10

Beschleunigung: 6,9

Starten: 7,4

Bremsen: 9,0

Offroad: 4,4

Wie bekomme ich den Koenigsegg Jesko 2020?

Wollt ihr selbst in den Besitz des schnellsten Autos kommen, stehen euch drei Möglichkeiten offen:

Als Belohnung für den Abschluss der V10-Missionen erhaltet ihr den Koenigsegg Jesko 2020. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Story: Hierbei handelt es sich um eine völlig kostenlose, dafür aber zeitaufwendige Möglichkeit den Koenigsegg freizuschalten. Folgt einfach der V10-Story , die auf der Weltkarte mit einem Klappstuhl gekennzeichnet ist. Habt ihr alle V10-Missionen erfolgreich abgeschlossen, winkt als Belohnung der Koenigsegg Jesko 2020.

Hierbei handelt es sich um eine völlig kostenlose, dafür aber zeitaufwendige Möglichkeit den Koenigsegg freizuschalten. , die auf der Weltkarte mit einem Klappstuhl gekennzeichnet ist. Habt ihr alle V10-Missionen erfolgreich abgeschlossen, winkt als Belohnung der Koenigsegg Jesko 2020. Automesse: Ihr könnt den Koenigsegg Jesko 2020 auf der Automesse für 2,8 Millionen Credits kaufen. Das ist eine ordentliche Stange Ingame-Geld - vor allem, weil ihr hinterher nochmal zwischen 50.000 und 100.000 Credits für das Tuning hinblättern müsst.

Ihr könnt den Koenigsegg Jesko 2020 auf der Automesse für kaufen. Das ist eine ordentliche Stange Ingame-Geld - vor allem, weil ihr hinterher nochmal zwischen 50.000 und 100.000 Credits für das Tuning hinblättern müsst. Super-Wheelspin: Im Laufe eures Forza-Abenteuers werdet ihr immer wieder mal Wheelspins freischalten, die euch zufällige Belohnungen gewähren. Allerdings kann der Koenigsegg Jesko 2020 nicht über den herkömmlichen Wheelspin freigeschaltet werden. Stattdessen müsst ihr beim Super-Wheelspin euer Glück versuchen. Eure Chancen ausgerechnet das schnellste Auto freizuschalten sind jedoch gering.

Top 2-10 der schnellsten Autos in Forza 5

Es gibt natürlich unter den fast 1.000 Autos in Forza 5 einige andere Prachtstücke, die ebenso eine beachtliche Zahl auf dem Tacho zaubern können. Wir listen euch nun die Top 10 auf: