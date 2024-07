Google Fotos: Erinnerungen deaktivieren & einrichten – so geht es

In Google Fotos kann man seine Bilder in der Cloud sichern. Auf einem Android-Smartphone mit der Fotos-App werden hin und wieder Erinnerungen ausgespielt, wo man verschiedene Sammlungen von Bildern zu bestimmten Anlässen bekommt. Wie kann man diese Erinnerungen in Google Fotos deaktivieren?

Neben den Erinnerungsalben, über die man per Push-Benachrichtigung informiert wird, gibt es auch kuratierte Foto-Sammlungen im Karussell, sobald man die Google-Fotos-App öffnet. Beachtet, dass das Feature nur funktioniert, wenn ihr eure Aufnahmen mit Google Fotos synchronisiert.

Google Fotos: Erinnerungen deaktivieren & einzelne Fotos entfernen

Wollt ihr keine Benachrichtigungen mehr über gesammelte Erinnerungen bekommen, geht so vor:

Öffnet die Google-Fotos-App auf dem Smartphone. Tippt rechts oben auf euer Profilbild. Drückt auf „Fotos-Einstellungen“. Wählt den Bereich „Einstellungen“ aus. Hier geht es in den Abschnitt „Erinnerungen“. Tippt auf „Benachrichtigungen“. Im Abschnitt „Erinnerungen“ könnt ihr alle Optionen deaktivieren.

In den Einstellungen könnt ihr bei „Erinnerungskategorien“ zudem verhindern, dass Google solche Dia-Shows aus euren Bildern erstellt. Deaktiviert dazu einfach die Optionen „Zeitbasierte Erinnerungen“ und „Erinnerungen zu bestimmten Themen“. Damit schaltet ihr auch das Karussell auf der Startseite in der Google-Fotos-App aus.

Wo finde ich gespeicherte Erinnerungen in Google Fotos?

Falls ihr die Alben wiederherstellen wollt, könnt ihr die Erinnerungen wie oben beschrieben aktivieren. Ihr könnt auch einzelne Fotos aus den jeweiligen Clips entfernen. Startet dazu eine „Erinnerung“ und tippt auf den Bildschirm. Rechts unten drückt ihr dann auf die drei Punkte. In den Optionen könnt ihr das aktuelle Foto ausblenden. Im Bereich „Erinnerungen“ könnt ihr verschiedene automatisch erstellte Alben finden und durchsehen, Titel vergeben und neue Alben anlegen. Hier können auch einzelne Bilder entfernt oder neue Fotos hinzugefügt werden. Eine Möglichkeit, die Musik auszuschalten, gibt es nicht.

