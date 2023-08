Ihr wollt die Kochboxen von Hellofresh kündigen oder euer Konto ganz löschen? Hier zeigen wir euch in wenigen Schritten, wie das funktioniert.

Das deutsche Unternehmen Hellofresh liefert regelmäßig Kochboxen inklusive Rezepte, mit denen Kunden dann Gerichte kochen können. Diese Kochboxen sind im Abonnement erhältlich. So löscht ihr absichtlich oder versehentlich abgeschlossene Abos.

Hellofresh-Abo kündigen

Über die Webseite

Öffnet die Hellofresh-Webseite und loggt euch ein, sofern noch nicht geschehen. Unter „Einstellungen“ > „Information zur Kochbox“ könnt ihr unten bei „Status“ die Lieferung kündigen. Danach erhaltet ihr keine Kochboxen mehr, bis ihr sie wieder aktiviert.

In der App

Öffnet die Hellofresh-App (Android | iOS) und loggt euch ein, sofern noch nicht geschehen. Wählt in den Einstellungen die Option „Meine Bestellung kündigen“ aus.

Falls ihr gerade nicht wisst, was ihr essen solltet, haben wir hier die richtigen Vorschläge und Tipps für euch:

Hellofresh: Konto löschen

Per Chat oder Telefon

Falls ihr euer Hellofresh-Konto komplett löschen möchtet, wendet ihr euch direkt an den Kunden-Service, da es hierfür keine Option auf der Webseite gibt:

Öffnet die Kontakt-Webseite von Hellofresh. Klickt auf die Schaltfläche „Frage stellen“ und wählt die Option „Kontakt zum Kundenservice“ aus. Danach könnt ihr entweder per Chat oder Telefon mit dem Support kommunizieren. Gebt euer Kundenkonto an und bittet um die Löschung eures Kontos. Danach solltet ihr eine Bestätigung vom Support per E-Mail erhalten, dass euer Account gelöscht wurde.

Per E-Mail

Alternativ schreibt ihr eine E-Mail an kundenservice@hellofresh.de. Gebt dazu euer Kundenkonto bei Hellofresh an und bittet um Löschung. Gebt dazu eure Kundenummer an beziehungsweise die E-Mail-Adresse, mit der ihr euch bei dem Dienst angemeldet habt.

Per Post

Alternativ schreibt ihr einen Brief und schickt diesen an folgende Anschrift:

HelloFresh GmbH

Saarbrücker Straße 37a

10405 Berlin

Beachtet auch hier die nötigen Daten anzugeben, über die Hellofresh dann eure Kündigung zuordnen kann. Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr den Support von Hellofresh auch wie folgt erreichen:

Hat alles funktioniert oder gab es Probleme? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare unterhalb dieser Anleitung, damit wir oder andere Leser euch dann weiterhelfen können. Danke.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.