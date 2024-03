Kindergeldnummer auf dem Kontoauszug: So findet man sie

Nach dem Antrag auf Kindergeld bekommt man eine Kindergeldnummer zugewiesen. Diese Nummer gilt unabhängig von der Anzahl der Kinder. Abzulesen ist die Kindergeldnummer zum Beispiel auf dem ersten Bewilligungsschein. Was kann man tun, wenn man die Kindergeldnummer verloren hat?

Die Kindergeldnummer muss bei jeder Kontaktaufnahme mit der Familienkasse angegeben werden, um eure Anfrage zuordnen zu können. Darüber hinaus muss die Nummer bei künftigen Anträgen auf Kindergeld genannt werden. Habt ihr die Kindergeldnummer vergessen, erfahrt ihr hier, wie ihr an die Ziffernfolge wieder gelangen könnt.

So findet man die Kindergeldnummer auf dem Kontoauszug

Ohne lange Suche könnt ihr die Kindergeldnummer telefonisch bei der Familienkasse erfragen (So erreicht ihr die Hotline). Häufig ist ein Anruf jedoch mit Wartezeiten und einer Bearbeitungsdauer verbunden. Falls ihr nicht so viel Zeit oder Geduld habt, findet ihr die Kindergeldnummer auch auf eurem Kontoauszug. Dabei solltet ihr allerdings nicht blind die erste Ziffernfolge in der Zeile für die entsprechenden Transaktion heranziehen. Zwar ist die Kindergeldnummer auf dem Kontoauszug zu finden, allerdings wird diese noch von weiteren Zahlen umschlossen. So findet ihr die genaue Angabe:

Die Kindergeldnummer ist immer nach dem gleichen Schema aufgebaut: 123FK456789

Eingeleitet wird die Nummer von drei Ziffern . Diese Ziffern geben die Familienkasse an, bei welcher das Kindergeld beantragt wurde.

. Diese Ziffern geben die Familienkasse an, bei welcher das Kindergeld beantragt wurde. Danach folgt das Kürzel „ FK “ („feste Kindergeldnummer“).

“ („feste Kindergeldnummer“). Abgeschlossen wird die Nummer von sechs weiteren Ziffern . Diese stehen für die eigentliche Kindergeldnummer.

. Diese stehen für die eigentliche Kindergeldnummer. Auf dem Kontoauszug könnten weitere Zahlen folgen, die jedoch nicht weiter die Kindergeldnummer bestimmen. Die letzte Zahl gibt an, ob das Kindergeld zu Beginn, in der Mitte oder am Ende eines Monats ausgezahlt wird. Je kleiner die Ziffer, umso früher liegt der monatliche Auszahlungstermin für das Kindergeld.

Ihr findet die Nummer auch auf dem Bewilligungsschein.

Kindergeldnummer verloren: Was tun?

Die Nummer findet sich auch auf allen Schreiben, die man von der Familienkasse bezüglich des Kindergelds erhält. Haltet dabei im oberen Bereich des Schreiben Ausschau nach der Nummer, die wie beschrieben aufgebaut ist. Sollte man erstmals Kindergeld beantragen, kann noch keine Nummer angegeben werden. Diese wird euch erst bei der Bearbeitung des Antrags zugewiesen.

Wenn alle Stricke reißen oder ihr kein Schreiben der Familienkasse mehr finden könnt, wendet euch telefonisch an eure Bearbeitungsstelle. Erfahrt bei uns auch, was die Abkürzung „SVWZ“ auf Kontoauszügen bedeutet und wie man die eigene Steuernummer herausfinden kann.

Kindergeld ab 2025: Kindergrundsicherung

Ab dem Jahr 2025 bekommt das „Kindergeld“ eine neue Bezeichnung. Dann wird der Betrag „Kindergrundsicherung“ genannt. Die wichtigsten Informationen zu den geplanten Änderungen lest ihr hier:

