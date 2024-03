Gamivo Smart kündigen: Abo beenden

Beim Online-Shop Gamivo kann man ein „Smart“-Abonnement abschließen. Hat man keine Verwendung für die Vorteile, sollte man Gamivo Smart kündigen.

Immer wieder gibt es Nutzerberichte, wonach man das Smart-Abo versehentlich abgeschlossen hat. Manchmal wird das Abonnement bei einem Kauf im Online-Shop automatisch aktiviert. Erst bei der nächsten Abbuchung in Höhe von rund 5 Euro stellt man fest, dass man den monatlichen Zugang gebucht hat. Teilweise ist auch von einer „Abo-Falle“ die Rede.

Gamivo Smart: Abo kündigen

Ganz gleich, ob ihr das Smart-Abo versehentlich oder absichtlich gebucht habt, so lässt es sich kündigen:

Loggt euch mit eurer E-Mail-Adresse in euren Gamivo-Account ein: Zum Anbieter. Tippt rechts oben auf die drei Balken. Im Menü links wählt ihr dann den Bereich „Gamivo Smart“ aus. Jetzt seht ihr die Abo-Details mit dem Zeitpunkt der nächsten Zahlung. Links unten ist in schlecht erkennbarer Schrift der Button zur Kündigung. Einmal angetippt, bestätigt ihr die Hinweise zur Kündigung. Der Anbieter will euch mehrfach davon überzeugen, das Abonnement fortzuführen und gibt an, welche Vorteile der Smart-Zugang bietet. Lasst euch von der Farbe der Buttons nicht verwirren. Die Schaltflächen zur Kündigung sind nicht so deutlich dargestellt wie die Buttons zum Fortführen des Abonnements. Schließt die Kündigung ab. Der Kündigungszeitpunkt wird in eurem Account angezeigt. Bis dahin könnt ihr die verschiedenen Vorteile nutzen.

Gamivo Smart kündigen: Gibt es Geld zurück?

Normalerweise läuft Gamivo-Smart in einem Monats-Abo, das heißt, ihr könnt jeweils zum Ende eines Abrechnungsmonats kündigen. Einen bereits bezahlten Beitrag gibt es nach der Kündigung nicht zurück. Ihr könnt euch aber an den Gamivo-Smart-Support wenden und euch beschweren, wenn ihr unabsichtlich und nicht erkennbar in das Abo geleitet wurdet. Möglicherweise könnt ihr so euer Geld zurückerhalten. Den Support erreicht ihr per Chat über das Sprechblasen-Symbol auf dieser Seite.

Kauft ihr zukünftig etwas bei Gamivo, solltet ihr einen Tag nach dem Kauf euren Account überprüfen und sicherstellen, dass das Smart-Abonnement nicht erneut aktiviert wurde. Oft taucht der Eintrag für ein aktives Abo erst einen Tag nach einem Kauf im Kundenkonto auf (Quelle: Mydealz).

