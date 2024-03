Bahnbonus: Punkte nachtragen – geht das?

Beim „Bahnbonus“-Programm handelt es sich um ein Treueprogramm für Reisende in Zügen der Deutschen Bahn. Dabei kann man für gekaufte Tickets Punkte sammeln. Bei jeder Buchung eines Tickets gibt man an, ob man die Punkte für diese Bestellung erhalten will. Kann man sich Bahnbonus-Punkte auch nachträglich gutschreiben lassen?

Die Punkte benötigt man, um einen neuen Level zu erreichen. Je höher der Status, umso mehr Vorteile lassen sich freischalten. Manchmal vergisst man jedoch, sich mit dem richtigen Account einzuloggen, bestellt ein Ticket für eine andere Person oder am Automaten oder es gibt andere Gründe, warum Punkte nicht gutgeschrieben werden. In solchen Fällen möchte man diese Punkte nicht verfallen lassen. Aber kann man sie auch nach einer Bestellung noch bekommen?

Kann man Bahnbonus-Punkte nachträglich gutschreiben lassen?

Stellt ihr nach einer Online-Bestellung fest, dass ihr dafür noch keine Punkte erhalten habt, ist in der Regel erst einmal noch nichts schiefgegangen. Üblicherweise werden Punkte 3 Tage nach dem Kauf einer Fahrkarte oder Bahncard gutschrieben. Zudem müsst ihr bis zum Geltungstag warten. Bahnbonus-Punkte lassen sich allerdings nur direkt beim Ticketkauf sammeln. Es gibt keine Möglichkeit, sie nachträglich zu erhalten. In den Teilnahmebedingungen für das Bonusprogramm heißt es:

„Nein, es ist nicht möglich, sich BahnBonus Prämien- und Statuspunkte im Nachhinein gutschreiben zu lassen.“

Habt ihr eine Online-Bestellung getätigt und festgestellt, dass ihr einen falschen Account benutzt habt oder wurden Punkte aus anderen Gründen nicht gutgeschrieben, könnt ihr den Kauf innerhalb einiger Stunden nach der Bestellung noch kostenlos stornieren. Danach führt ihr die Bestellung einfach erneut mit dem richtigen Bahn.de-Konto durch.

Bahnbonus-Punkte: Nachträgliche Buchung nicht möglich

Normalerweise wird die Bahnbonus-Nummer oder dazugehörige Bahncard-Nummer im Kundenkonto gespeichert. Ihr müsst sie also nicht bei jeder Bestellung neu eingeben. Achtet beim Bestellprozess, dass der entsprechende Haken gesetzt ist, damit ihr die Punkte nicht verpasst. Beim Kauf an einem Automaten der Deutschen Bahn oder Partnerbetrieben gibt es keine Möglichkeit, sich Punkte nachträglich gutschreiben zu lassen. Auch wenn ihr euch erst jüngst für das Programm angemeldet habt und noch keine Sammelnummer zugewiesen wurde, bekommt ihr keine Punkte.

Hinweis: Man kann auch für das Deutschland-Ticket-Abonnement Bahnbonus-Punkte sammeln. Voraussetzung ist aber, dass man das 49-Euro-Ticket direkt bei der DB bucht. Abo-Abschlüsse über andere Verkehrsverbünde oder DB-Reisezentren werden für das Bahnbonus-Programm nicht berücksichtigt. Hier gibt es das Deutschland-Ticket bei der Deutschen Bahn.

