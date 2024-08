Brain Out: Lösungen für Level 1 bis 225

Level Aufgabe Lösung

1 Finde die größte (Find the biggest one) Tippt die Melone an. Auch wenn sie auf dem Bildschirm nicht die größte Frucht ist, so ist die Melone in der Realität die größte Frucht. Brain Out möchte euch zu etwas anderen Denkweisen anregen.

2 Wie viele Enten? (How many ducks?) 9 Enten. Einmal durchgezählt sind es zwar 10 gelbe Vögel, aber eines davon ist ein Hühnerküken.

3 Wer ist der größte? (Who is he tallest one?) Die Sonne an der Fragestellung. Die Tiere sollen nur als Ablenkung dienen.

4 Kannst du den Unterschied herausfinden? (Can you find out the different one?) Verschiebt die Melonenstücke mit dem Finger. Unter einer befindet sich ein angebissenes Stück. Probiert die dritte Melone zuerst.

5 Erstelle ein Rechteck (Create a rectangle) Schiebt das Quadrat ein wenig aus dem Bildschirm raus und schon hat das Viereck keine 4 gleichlangen Seiten mehr. Jedes Quadrat ist ein Viereck, aber nicht jedes Viereck ist ein Quardat. Und wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, dass Quadrate eben auch Rechtecke sind, aber Brain Out will es halt ganz genau haben.

6 Wie viele Dreiecke gibt es in einem Pentagramm? (How many triangles are in a Pentagram?) 11 Dreiecke. Erst die einzelnen Dreiecke und dann die Dreiecke zählen, die aus mehreren einzelnen bestehen.

7 Finde das größte Feuer! (Find out the largest fire!) Schiebt alle Lagerfeuer übereinander. Sie nehmen sich gegenseitig auf und werden immer größer.

8 Wie lautet die Nummer unter dem geparkten Auto? (What’s the number under the parked car?) Schiebt das Auto vom Parkplatz runter und schaut nach. Wenn Brain Out nicht auch noch so fies ist und die Zahl ändert, lautet die Parkplatznummer 9.

9 Welche Bewertung würdest du diesem Spiel geben? (What mark would you give for this game?) Gebt einmal volle Punktzahl und schon fragt euch Brain Out, wie ihr das Spiel wirklich bewerten wollt. Ach ja, Level 9 habt ihr damit auch geschafft.