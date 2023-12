o2 Störung heute: Aktuelle Probleme im Mobilfunknetz (11.12.2023)

Bei o2 könnt ihr sowohl einen Zugang für das DSL-Internet sowie für Festnetz- und Mobilfunk-Telefonie erhalten. Zwar gehört o2 zu den größten Anbietern in Deutschland, allerdings bleibt auch der Provider nicht von zeitweisen Störungen verschont. Empfangs- und Verbindungsprobleme können dabei sowohl regional oder flächendeckend in ganz Deutschland auftreten. Aktuell werden vermehrt Störungen im mobilen o2-Netz gemeldet.

Hinweis: Aktuelle Störungen heute (11.12.2023) – Störungen im Mobilfunknetz Stellt ihr aktuell am Smartphone fest, dass ihr im o2-Netz nicht surfen könnt, seid ihr nicht alleine. In einigen Teilen Deutschlands werden von zahlreichen Nutzern Störungen gemeldet. Betroffen ist vor allem das Gebiet um Minden-Lübbecke und Hannover. Dabei ist der Zugriff auf das mobile Internet nicht möglich. Es lassen sich also sowohl Webseiten nicht öffnen als auch keine Apps nutzen, die eine Datenverbindung voraussetzen. Es sollen sowohl das 5G- als auch das LTE-Netz betroffen sein. Könnt ihr also nicht surfen, liegt das nicht an eurem Gerät oder falschen Einstellungen, sondern an einer flächendeckenden Störung bei o2. Telefonieren soll auch nicht möglich sein. Dem Support sind die Probleme bereits bekannt (Quelle: o2online.de). Es wird an einer Lösung gearbeitet. Seid ihr betroffen, liegt der Fehler also voraussichtlich nicht an eurem Gerät, sondern dem o2-Netz und ihr müsst euch noch etwas gedulden, bis ihr wieder auf die o2-Dienste zugreifen könnt. Auch Discounter-Anbieter wie Aldi Talk sollen betroffen sein.

Was tun bei einer o2-Störung?

Nutzer berichten, dass das Smartphone zwar ein Netz empfängt, allerdings kein Surfen möglich ist. Bei einigen Anwendern ist der Empfang zeitweise auch sehr schlecht und es wird nur ein Balken angezeigt.

Im Webportal des Anbieters könnt ihr Störungen über den o2-Live-Check prüfen. Gebt in das entsprechende Feld eure Postleitzahl oder den Ort ein. Im Ergebnis erhaltet ihr eine Übersicht über die aktuelle Funktionalität der o2-Netze. Zudem könnt ihr hier einsehen, ob und in welcher Qualität LTE an dem gewählten Ort verfügbar ist. Auch könnt ihr überprüfen, ob planmäßige Arbeiten anstehen, die eine Netzstörung verursachen könnten. Hierbei sollte man im Hinterkopf behalten, dass neue Störungen bei o2 mit einer Verzögerung dargestellt werden könnten. Die Daten werden alle 30 Minuten aktualisiert.

Solltet ihr Probleme beim Surfen oder Telefonieren über o2 feststellen, empfiehlt sich ein Blick auf den offiziellen Twitter-Account des Anbieters.

Größere, flächendeckende Störungen werden hierüber kommuniziert.

Natürlich könnt ihr auch Kontakt über die o2-Hotline aufnehmen.

Einen Überblick über deutschlandweite Einschränkungen bei o2 findet sich im Hilfe-Forum von o2.

Alternativ werft einen Blick auf die offizielle Hilfe-Seite von o2 bei Facebook.

Auch hier wird euch mitgeteilt, wenn bei o2 eine Störung bekannt ist.

In der Regel wird hier auch die voraussichtliche Störungsdauer angegeben.

Sollte es eine größere o2-Störung geben, bleibt euch nicht viel anderes übrig, als abzuwarten, bis diese behoben ist.

o2 Hilfe bei Facebook (Bildquelle: Facebook.de)

Störung bei o2? Das kann man tun

Sollte auf den offiziellen Wegen nichts über o2 Probleme zu lesen sein, werft auch einen Blick auf das Angebot von allestoerungen.de. Hier sammeln sich Meldungen von betroffenen o2-Kunden, die ebenfalls Störungen bei sich feststellen, sei es beim Festnetz, DSL oder Mobilfunk. Finden sich hier zu einer bestimmten Zeit vermehrt Klagen über eine mangelnde Verbindung beim Anbieter, ist ebenfalls von einem größeren Problem auszugehen, dass ihr selbst nicht beheben könnt.

Stellt ihr eine Störung bei der Internetverbindung am PC oder am Smartphone fest, hilft es häufig, den Router vom Strom zu stellen, beziehungsweise das Smartphone einfach neu zu starten. Überprüft auch, ob alle Kabel korrekt verbunden sind und ob das Internet auf dem jeweiligen Gerät richtig konfiguriert wurde. Störungen und Empfangsprobleme können dabei auch bei o2 verschiedenste Ursachen haben. So kann es zum Beispiel sein, dass lediglich ein Kabel versehentlich bei Bauarbeiten beschädigt wurde. Zudem kann es zu einem Defekt an einer Empfangsstation von o2 gekommen sein, der für die aktuelle Störung verantwortlich ist.

Aktuelle Störungen werden im o2-Hilfe-Forum gemeldet.

Per Chat, bzw. persönlich vor Ort ist der o2-Störungs-Service erreichbar:

Ist eurer Meinung nach alles korrekt eingerichtet, empfiehlt sich eine direkte Kontaktaufnahme mit dem o2 Support:

Störungs-Hotline: 0800-5251378 (kostenlos)

o2-Störungs-Holine: 0179-55222 (kostenlos mit o2 Mobilfunk- oder DSL-Anschluss)

o2-Störungs-Holine: 0800-5522211 (kostenlos)

