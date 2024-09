Ratchet & Clank: Cheats aktivieren und ausführen

Die Cheats in Ratchet & Clank lassen nicht nur euren Kopf wachsen, sondern können euch auch zeitweise unverwundbar machen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eure akrobatischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wie ihr die Cheat-Kombis aktiviert und ausführt, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Ratchets & Clank: Cheats für die PAL-Version

Die unten aufgelisteten Cheats könnt ihr erst aktivieren, wenn ihr das Spiel nach dem Sieg über Drek fortsetzt. Dazu müsst ihr eine bestimmte Reihenfolge von Bewegungen zügig hintereinander ausführen. Wie die einzelnen Bewegungen ausgeführt werden, könnt ihr im Hilfe-Menü nachlesen.



Wenn ihr einen Cheat erfolgreich freigeschaltet habt, dann wird euch dies durch eine kleine Nachricht bestätigt. Ihr könnt die Cheats dann immer nach Bedarf im Bonusmenü an- und ausschalten.



Wenn von der „Duck-Wende“ die Rede ist, dann müsst ihr euch einfach eine Sekunde lang mit „R1“ ducken. Um den „Doppelsprung“ auszuführen, müsst ihr zweimal hintereinander auf „X“ drücken.

Effekt So führt ihr ihn aus Großer Kopf Ratchet 3 × Rückwärtssalto 1 × Duck-Wende 1 × Weitsprung 1 × Schwebeflug Großer Kopf Clank 1 × Rückwärtssalto 1 × Hyperschlag 1 × Kometenschlag 1 × Doppelsprung 1 × Hyperschlag 1 × Rolle links 1 × Rolle rechts 1 × Duck-Wende Großer Kopf Gegner 1 × Weitsprung 3 × Rückwärtssalto 1 × Weitsprung 3 × Rückwärtssalto 1 × Weitsprung 3 × Rückwärtssalto 1 × Duck-Wende Großer Kopf Gegner (NPC) 1 × Rolle links 1 × Rolle rechts 3 × Rückwärtssalto 1 × Kometenschlag 1 × Doppelsprung 1 × Kometenschlag 1 × Hyperschlag Gespiegelte Welt 4 × Rolle links 1 × Multischlag 1 × Hyperschlag 1 × Doppelrolle rechts 2 × Rolle rechts 1 × Doppelsprung 1 × Duck-Wende Unverwundbarkeit (10 Sekunden) 4 × Kometenschläge 1 × Rückwärtssalto 1 × Duck-Wende 1 × Salto rückwärts 1 × Duck-Wende 4 × Kometenschläge

Anzeige

Tipps zu den Cheats in Ratchet & Clank

Ratchet bekommt einen großen Kopf:

Führt diesen Cheat am besten auf einer erhöhten Ebene aus und springt dann mit dem Weitsprung in die Tiefe. Auf diese Weise schafft ihr es sehr einfach, nach dem Weitsprung mindestens eine Sekunde in der Luft zu gleiten.



Da die Beschreibung des „Schwebeflugs“ am Ende der Cheat-Kombo etwas verwirren kann, findet ihr hier noch mal eine genauere Anleitung zu dem Cheat:

Aktiviert Clanks Helipack

3 × Salto Rückwärts

1 × Duck-Wende

1 × Weitsprung

1 × Turbo-Sprung

Anzeige

Achtet beim Turbo-Sprung darauf, dass ihr „X“ solange gedrückt haltet, bis Ratchet wieder Boden unter den Füßen hat.

Unverwundbarkeit:

Die 10 Sekunden Unverwundbarkeit bekommt ihr immer dann, wenn ihr die letzte Nano-Kugel aufsammelt, die für eine komplette Lebensanzeige benötigt wird. Oder wenn ihr mit einer vollen Lebensanzeige eine Nano-Kugel aufsammelt.